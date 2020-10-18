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Cezaevi inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, cezaevi ek lojman inşaatında meydana gelen toprak kayması sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi.
|18 Ekim 2020 18:27
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, cezaevi ek lojman inşaatında meydana gelen toprak kayması sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi.
Muratlı Açık Ceza İnfaz Kurumunun ek lojman binalarının inşaatında altyapı çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi.
İşçilerden Eşref Dere (52) toprak altında kaldı.
Olayın ardından bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yürütülen yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından göçük altından çıkartılan Dere'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Eşref Dere'nin cenazesi, Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül de olay yerine gelerek kurtarma çalışmalarını takip etti.
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