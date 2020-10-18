1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cezaevi inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, cezaevi ek lojman inşaatında meydana gelen toprak kayması sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi.
 18 Ekim 2020 18:27
+Aa- Yazdır
Cezaevi inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, cezaevi ek lojman inşaatında meydana gelen toprak kayması sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi.

Muratlı Açık Ceza İnfaz Kurumunun ek lojman binalarının inşaatında altyapı çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi.

İşçilerden Eşref Dere (52) toprak altında kaldı.

Olayın ardından bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yürütülen yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından göçük altından çıkartılan Dere'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Eşref Dere'nin cenazesi, Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül de olay yerine gelerek kurtarma çalışmalarını takip etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yedek astsubay olacaktı kazada hayatını kaybetti
18 Ekim 2020 16:14		 Başına saçma isabet eden bebeğin cenazesi yakınlarına teslim edildi
18 Ekim 2020 14:23
Bankacı sevgilinin ekstreli intikamı
18 Ekim 2020 13:59		 Bilecik'te devrilen ambulanstaki 2 görevli yaralandı
18 Ekim 2020 13:37
Çocukların çekildiği sosyal deneylere suç duyurusu
18 Ekim 2020 12:49		 İnternetten buldu... Eşyalarının yarısını taşıdılar, yarısını alarak kayıplara karıştılar
18 Ekim 2020 10:41
Kadın sürücü ortalığı birbirine kattı
18 Ekim 2020 10:35		 İş görüşmesi için gittiği şirketin müdürünü öldüren zanlı tutuklandı
18 Ekim 2020 10:28
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün koruması kaza yaptı: 1 ölü
18 Ekim 2020 09:50		 Liselilerin öpüşme davasında MEB, İstinafa başvurdu
18 Ekim 2020 08:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:48 - KKTC'de seçim yarışını Başbakan Ersin Tatar kazandı19:46 - Destici, BBP Genel Başkanlığına yeniden seçildi19:19 - Veriler açıklandı... Yeni hasta sayısı tekrar yükselişte18:58 - Gastronomi şehrinin keşfedilmemiş lezzeti: Patlıcan böreği18:52 - Bakan Kurum'dan 'Türkiye Çevre Ajansı' açıklaması18:27 - Cezaevi inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
18:16 - Katar ile Türkiye arasında 'eğitimde iş birliği' görüşüldü18:12 - Erdoğan'dan şehit Tekcan'ın ailesine başsağlığı mesajı18:06 - Sabri öğretmen 7 ayda 6 bin kilometre pedal çevirdi18:04 - SpaceX, 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı18:01 - Bir çocuğun yurt parası gidiyordu! 10 bin lirayı teslim etti17:59 - Otomotiv fabrikasının kurulacağı bölgede arsa fiyatları arttı
17:55 - Gazeteci Gürkan Hacır koronavirüse yakalandı17:53 - Grip mi koronavirüs mi? İki hastalık nasıl ayırt edilir17:42 - 'Kanuni'ye Deniz Kuvvetleri gemilerimiz eşlik ediyor'17:38 - Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı17:27 - Göbeklitepe'de sıcak hava balonuyla resmi uçuşlar başladı
17:15 - İYİ Parti'den yönetim kademelerine performans kriteri
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor
Yol haritası hazır... Bütün sınıflar açılabilir
Vali, dönerciye karşı üslubu nedeniyle özür diledi
Bankacı sevgilinin ekstreli intikamı
Liselilerin öpüşme davasında MEB, İstinafa başvurdu
Üniversite ürettiği aşı için tarih verdi
Veriler açıklandı... Yeni hasta sayısı tekrar yükselişte
Memur, üniversiteye öğretim elemanı olarak atanırken muvafakat alır mı?
Babam ve abimi FETÖ öldürdü
Meteorolojiden 10 ile kuvvetli yağış uyarısı-Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
geleceğe dönüş 1
17.10.2020 ermenistan'ın gence kentine saldırması 5
lokman hekim fethiye belediyespor 1
daktilo bulunan işyerleri 1
Marcao'nun milli oyuncuya tokat atması 1
voli vurmak 1
hattori hanzo 2
güne mutlu başlamak 1
son 1 haftadır vakalarda artış eğilimi var 5
sabah namazı 2
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Niksar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Doğanyol Ticaret Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 12 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
İzmir İbb Grandplaza Gıda Turizm 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam