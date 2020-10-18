1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanlığından 'sahte telefon uygulaması' uyarısı

Sağlık Bakanlığı, sahte telefon uygulaması kullanarak yapılan dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyardı.
 18 Ekim 2020 21:56
+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığından 'sahte telefon uygulaması' uyarısı

Sağlık Bakanlığı, sahte telefon uygulaması kullanarak yapılan dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyardı.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtildi.

Vatandaşlara, "sahte web sitelerine ve bağlantılara tıklamayın, dijital güvenliğinizi tehlikeye atmayın." uyarısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolandırıcılar her aileye 3 bin lira pandemi desteği ödemesinde bulunulacağı vaadiyle kişilere kısa mesaj göndermektedir. T.C. Sağlık Bakanlığının vatandaşlara maddi destek verme yönünde görevi ve çalışması bulunmamaktadır. Resmi kaynağı olmayan 'edevlet-pandemidestekdetay.com', 'trkisalt.com/pandemidestek' gibi yanıltıcı isimli web sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz. Bilgiye resmi kaynaklardan ulaşın, doğru bilginin yayılmasına destek olun."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
CHP'li başkan 'makam araçlarımızı satalım' dedi, destek veren olmadı
19 Ekim 2020 00:02		 19 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
19 Ekim 2020 00:01
Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a tebrik telefonu:
18 Ekim 2020 23:44		 Sağlık Bakanı Koca'dan 'üniversiteler açılacak mı?' sorusuna cevap
18 Ekim 2020 23:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tatar'ı arayarak tebrik etti
18 Ekim 2020 22:09		 Sağlık Bakanından Menzil tarikatı cevabı
18 Ekim 2020 21:37
Adil Gür, Kıbrıs seçimleri için iddiaya girmişti
18 Ekim 2020 21:11		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Birlik, beraberlik' vurgusu
18 Ekim 2020 20:17
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu
18 Ekim 2020 19:48		 Destici, BBP Genel Başkanlığına yeniden seçildi
18 Ekim 2020 19:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:00 - Yastık altında değil güven altında23:44 - Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a tebrik telefonu:23:28 - Sağlık Bakanı Koca'dan 'üniversiteler açılacak mı?' sorusuna cevap23:00 - Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor22:52 - Emekli astsubay kazandığı parayı TSK'ye bağışladı22:14 - Hamsi cep yakıyor
22:12 - Anaokulunun kapılarını böyle çaldılar22:09 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tatar'ı arayarak tebrik etti21:56 - Sağlık Bakanlığından 'sahte telefon uygulaması' uyarısı21:49 - Kanser tedavisi gören gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti21:37 - Sağlık Bakanından Menzil tarikatı cevabı21:35 - Taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
21:33 - 6 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı21:30 - Baba yadigarı ruhsatlı ve plakalı bisiklete gözü gibi bakıyor21:27 - Sonradan yerleştiği köye muhtar oldu, hizmet için koşturuyor21:24 - TSE keşfedilen doğal gaz rezervine hizmet sunmaya hazır21:11 - Adil Gür, Kıbrıs seçimleri için iddiaya girmişti
21:08 - Gökyüzü fotoğrafçılarının vazgeçilmezi: Pülümür Vadisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
Bu ankete daha önce oy kullandınız.
ÇOK OKUNANLAR
Yastık altında değil güven altında
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir sigaranın asla yetmediği şarkılar 1
kilo mu aldın sen 3
Marcao'nun milli oyuncuya tokat atması 1
tunceli 1
terracotta 2
bedelli askerlik 2
aile yakınlarından corona geçirenler 4
gel gelelim kuru fasulyenin faydalarına 2
balkonda uyumak 1
barbar 2
SON İLANLAR
Tapu ve Kadastro 20 müfettiş yardımcısı alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Niksar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Doğanyol Ticaret Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 12 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam