Sağlık Bakanlığından 'sahte telefon uygulaması' uyarısı
|18 Ekim 2020 21:56
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı, sahte telefon uygulaması kullanarak yapılan dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyardı.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtildi.
Vatandaşlara, "sahte web sitelerine ve bağlantılara tıklamayın, dijital güvenliğinizi tehlikeye atmayın." uyarısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Dolandırıcılar her aileye 3 bin lira pandemi desteği ödemesinde bulunulacağı vaadiyle kişilere kısa mesaj göndermektedir. T.C. Sağlık Bakanlığının vatandaşlara maddi destek verme yönünde görevi ve çalışması bulunmamaktadır. Resmi kaynağı olmayan 'edevlet-pandemidestekdetay.com', 'trkisalt.com/pandemidestek' gibi yanıltıcı isimli web sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz. Bilgiye resmi kaynaklardan ulaşın, doğru bilginin yayılmasına destek olun."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|CHP'li başkan 'makam araçlarımızı satalım' dedi, destek veren olmadı
19 Ekim 2020 00:02
|19 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
19 Ekim 2020 00:01
|Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a tebrik telefonu:
18 Ekim 2020 23:44
|Sağlık Bakanı Koca'dan 'üniversiteler açılacak mı?' sorusuna cevap
18 Ekim 2020 23:28
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tatar'ı arayarak tebrik etti
18 Ekim 2020 22:09
|Sağlık Bakanından Menzil tarikatı cevabı
18 Ekim 2020 21:37
|Adil Gür, Kıbrıs seçimleri için iddiaya girmişti
18 Ekim 2020 21:11
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Birlik, beraberlik' vurgusu
18 Ekim 2020 20:17
|KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu
18 Ekim 2020 19:48
|Destici, BBP Genel Başkanlığına yeniden seçildi
18 Ekim 2020 19:46