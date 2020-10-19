Denizli Valisi, neden görevden alınmıyor/ alınamıyor?
|19 Ekim 2020 09:00
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Denizli Valisi, üslubundan dolayı görevden alınması gerekirken, üslup özründen dolayı neredeyse tebrik edilecek
Denizli Valisi Ali Fuat Atik, hafta sonu esnaf ziyaretinde, bir dönerciye önce maskesini burnuna çekmesini istemiş, dönerci Vali Atik'i tanımayıp siparişlerini yetiştirmeye çalışmıştı. Vali Atik daha sonra sıcağın karşısında çalışan dönercinin eldiven kullanması gerektiğini belirtmişti. Dönerci ile olan diyalog "çağırın işletme sahibini" ve "kapatın bu işletmeyi" talimatı ile son bulmuştu.
Bu üsluba sahip bir Valinin ya görevden alınması ya da Vali beyin istifa etmesi gerekiyordu.
Ancak, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, üsluptan dolayı özür diledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da üslup özründen dolayı Vali beyi neredeyse tebrik etti. İşte Süleymen Soylu'nun açıklaması
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