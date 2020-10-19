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ZİHA tarımda tasarrufa uçtu

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere tarım teknolojilerini ulaştırmak için milli teknoloji hamlesi başlattı. Bakanlık, zirai insansız hava araçlarının (ZİHA) bitki koruma amacıyla tarımda kullanımının incelenmesi ve geliştirilmesine ilişkin çalışma yürütüyor
 19 Ekim 2020 06:10
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ZİHA tarımda tasarrufa uçtu

Tarım ve Orman Bakanlığı, zirai insansız hava araçlarının (ZİHA) bitki koruma amacıyla tarımda kullanımının incelenmesi ve geliştirilmesine ilişkin çalışma yürütüyor.

İlk denemelerde ZİHA'larla ilaçlamada yüzde 35, zamandan yüzde 80 tasarruf sağlandı. Çiftçilere tarım teknolojilerinin ulaştırılması kapsamında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Yasemin Asan
Yeni Şafak
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