ZİHA tarımda tasarrufa uçtu
Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere tarım teknolojilerini ulaştırmak için milli teknoloji hamlesi başlattı. Bakanlık, zirai insansız hava araçlarının (ZİHA) bitki koruma amacıyla tarımda kullanımının incelenmesi ve geliştirilmesine ilişkin çalışma yürütüyor
|19 Ekim 2020 06:10
|+Aa- Yazdır
Tarım ve Orman Bakanlığı, zirai insansız hava araçlarının (ZİHA) bitki koruma amacıyla tarımda kullanımının incelenmesi ve geliştirilmesine ilişkin çalışma yürütüyor.
İlk denemelerde ZİHA'larla ilaçlamada yüzde 35, zamandan yüzde 80 tasarruf sağlandı. Çiftçilere tarım teknolojilerinin ulaştırılması kapsamında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.
Yasemin Asan
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Karadeniz'de palamut salamurası sezonu başladı
16 Ekim 2020 21:32
|'Çinekop' tezgahlarda yerini almaya başladı
16 Ekim 2020 14:30
|THK 14 uçağın satışı için ihaleye çıktı
16 Ekim 2020 09:39
|Piyasada Klonlu cep patlaması yaşanıyor
16 Ekim 2020 07:49
|İstanbul'da 200 gr ekmek 1,5 TL den satılacak
16 Ekim 2020 07:44
|Uzaktan eğitimle öğrenci evleri boşaldı, kiralar düştü
14 Ekim 2020 09:37
|Booking.com geri dönüyor
14 Ekim 2020 09:07
|Uçakta 'sağlık vizesi' dönemi
14 Ekim 2020 08:10
|Kalyon Holding: İddialar yanlış, haksız ve dayanaksız
14 Ekim 2020 08:00
|Pamukkale Turizm'in konkordato sürecinde mahkeme kararını verdi
13 Ekim 2020 14:27