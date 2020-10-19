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Azerbaycan ordusu 13 köy daha geri aldı

Azerbaycan ordusundan zafer üstüne zafer: 13 köy daha geri alındı
 19 Ekim 2020 07:33
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Azerbaycan ordusu 13 köy daha geri aldı

Ermenistan'ın işgalindeki topraklarını geri almak için hızla ilerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu 13 köyü daha geri aldı.
Anadolu Ajansı
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