Azerbaycan ordusu 13 köy daha geri aldı
Azerbaycan ordusundan zafer üstüne zafer: 13 köy daha geri alındı
|19 Ekim 2020 07:33
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