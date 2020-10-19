Yarım milyon genç, asker kaçağı durumuna düştü
|19 Ekim 2020 07:56
|+Aa- Yazdır
Bedelli askerliği kalıcı hale getiren yasa ile lise ve dengi okullardaki öğrenciler için 29 olan tecil yaş sınırı, 22'ye düşürüldü. Yasa değişikliğinden haberi olmayan binlerce genç, yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düştü.
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, sayıları 500 bine ulaşan gençler için af çıkarılmasını istedi.
"Bizler de anne babayız, ortada büyük bir haksızlık var, hep birlikte bu haksızlığı düzeltmemiz gerekiyor" diyen Kaya, sözlerine şöyle devam etti:
"Kanun değişikliğinden haberi olmayan binlerce gencimiz, yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düştü. Yeni yasadan askerlik şubesindeki bazı memurların bile haberi olmadı. Gençlerimizin tecil hakları, bedelli hakları ve üniversiteye giriş hakları ellerin alındı. İş hayatı olan var, okul hayatı olan var. Binlerce gencimiz çaresizce ne yapacağını düşünüyor. Hayatlarını 29 yaş sınırına göre ayarlayan ve bedellinin kalıcı olduğunu sanan gençlerimiz büyük bir mağduriyet yaşıyor. Sayıları 500 bini bulan bu gençlerimizin psikolojileri bozulmuş, hayatları karartılmıştır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hemofili çocuklar için uzman uyarısı
19 Ekim 2020 08:00
|Grip mi Covid mi? İki hastalık nasıl ayırt edilir
19 Ekim 2020 07:20
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
19 Ekim 2020 06:30
|Ege Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
19 Ekim 2020 03:03
|Emekli astsubay kazandığı parayı TSK'ye bağışladı
18 Ekim 2020 22:52
|Kanser tedavisi gören gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti
18 Ekim 2020 21:49
|Baba yadigarı ruhsatlı ve plakalı bisiklete gözü gibi bakıyor
18 Ekim 2020 21:30
|Sonradan yerleştiği köye muhtar oldu, hizmet için koşturuyor
18 Ekim 2020 21:27
|Gastronomi şehrinin keşfedilmemiş lezzeti: Patlıcan böreği
18 Ekim 2020 18:58
|Bir çocuğun yurt parası gidiyordu! 10 bin lirayı teslim etti
18 Ekim 2020 18:01