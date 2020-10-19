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Yarım milyon genç, asker kaçağı durumuna düştü

Bedelli askerliğin kalıcı hale gelmesiyle birlikte 22'ye düşen tecil yaşı, çok sayıda vatandaşın yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düşmesine neden oldu.
 19 Ekim 2020 07:56
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Yarım milyon genç, asker kaçağı durumuna düştü

Bedelli askerliği kalıcı hale getiren yasa ile lise ve dengi okullardaki öğrenciler için 29 olan tecil yaş sınırı, 22'ye düşürüldü. Yasa değişikliğinden haberi olmayan binlerce genç, yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düştü.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, sayıları 500 bine ulaşan gençler için af çıkarılmasını istedi.

"Bizler de anne babayız, ortada büyük bir haksızlık var, hep birlikte bu haksızlığı düzeltmemiz gerekiyor" diyen Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Kanun değişikliğinden haberi olmayan binlerce gencimiz, yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düştü. Yeni yasadan askerlik şubesindeki bazı memurların bile haberi olmadı. Gençlerimizin tecil hakları, bedelli hakları ve üniversiteye giriş hakları ellerin alındı. İş hayatı olan var, okul hayatı olan var. Binlerce gencimiz çaresizce ne yapacağını düşünüyor. Hayatlarını 29 yaş sınırına göre ayarlayan ve bedellinin kalıcı olduğunu sanan gençlerimiz büyük bir mağduriyet yaşıyor. Sayıları 500 bini bulan bu gençlerimizin psikolojileri bozulmuş, hayatları karartılmıştır."
Sözcü
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