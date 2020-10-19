65 ilaç daha geri ödeme listesinde
|19 Ekim 2020 07:45
|+Aa- Yazdır
Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) gelir ödeme listesine yeni ilaçlar aldığını belirterek, şunları kaydetti: "1'i kanser, 8'i solunum hastalıkları ve 5'i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Bu ilaçlardan 63'ü yerli üretim niteliğine sahip. Son alınan ilaçlarla birlikte SGK tarafından bedeli ödenen ilaç sayısı toplam 8 bin 862'ye ulaştı." Bakan Selçuk, vatandaşların ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceğini belirtti.
Hangileri var?
Yeni kararla geri ödeme listesine alınan ilaç türleri şöyle: "1 adet kanser tedavisinde kullanılan ilaç, 4 adet antihipertansif, 2 adet analjezik ve antipiretik, 1 adet anksiyolitik, 1 adet antiallerjik, 1 adet antibakteriyel, 5 adet antibiyotik, 1 adet antiemetik, 2 adet antiinflamatuvar ve antiromatizmal, 3 adet antiparatiroid, 1 adet antiviral, 1 adet diüretik, 5 adet antidiyabetik, 2 adet gastrointestinal hastalıklarda kullanılan ilaç, 2 adet jinekolojik antiinfektif/antiseptik, 2 adet kan yerine kullanılan çözelti, 2 adet konstipasyonda kullanılan ilaç, 2 adet antifungal ilaç, 3 adet topikal antifungal, 8 adet solunum sistemi ilacı, 1 adet öksürük ve soğuk algınlığı ilacı, 3 adet peptik ülser ve gastritte kullanılan ilaç, 1 adet genital sistem düzenleyici ilaç, 1 adet selim prostat hipertrofisinde kullanılan ilaç, 1 adet topikal akne ilacı, 2 adet topikal antiinflamatuvar, 1 adet topikal antiseptik, 2 adet topikal oftalmik ilaç, 4 adet vitamin ve mineral desteği."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Esnek sözleşmeyle EYT'li iş bulur mu?
19 Ekim 2020 08:08
|Gazetecilerin yıpranma hakkı 1 ay sonra yürürlükten kalkıyor
15 Ekim 2020 20:40
|Aile hekimleri, iş güvencesi konusunda düzenleme bekliyor
15 Ekim 2020 11:04
|'Çalışma hayatının Davos'u'nda işin yarını konuşulacak
14 Ekim 2020 10:44
|'İşbaşı Eğitim Programı'ndan 4 ayda yaklaşık 120 bin kişi yararlandı'
13 Ekim 2020 11:56
|Bakan Selçuk duyurdu: Destek tutarı 39 milyar TL'ye ulaştı
13 Ekim 2020 10:07
|'Emeklilere son 2 yılda 674,5 milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirdik'
12 Ekim 2020 11:04
|Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı
08 Ekim 2020 10:12
|İzolasyonda olan çalışanlar için rapor kolaylığı
07 Ekim 2020 10:17
|Ekim ayı yaşlı, engelli aylıkları ve evde bakım ödemeleri yatırıldı
06 Ekim 2020 11:23