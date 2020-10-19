Hemofili çocuklar için uzman uyarısı
|19 Ekim 2020 08:00
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Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Kronik kanama bozukluğu hastalığı olan ve kalıtsal olarak çocuklara geçen hemofili dünyada yaklaşık 650 bin, Türkiye'de ise 10 bine yakın insanın yaşamını olumsuz etkiliyor. Hastalığın en olumsuz etkilediği grupların başında ise okul çağındaki çocuklar gelirken, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Pediatrik Hematolog Prof. Dr. Alphan Küpesiz okul dönemi çocukları için şu uyarılarda bulundu:
'Daha farklı değiller'
"Akdeniz ve Antalya bölgesinde Kovid-19 teşhisi alan hemofili hastamız olmadı. Ancak hemofili hastası bir çocuk Kovid-19 teşhisi alırsa durumu daha kötü gidecek şeklinde bir kayıt yok. Dünya üzerinde korona olan hemofili hastaları ile ilgili verilerde bir farklılık olmadığını görüyoruz. Sağlıklı insanlarla aynı şiddette bu hastalığı geçiriyorlar. Ancak salgın sürecinde hemofili hastaları kesinlikle kaynağını bilmedikleri plazma kaynaklı ürün kullanmamalı."
'Eşya paylaşılmamalı'
Pandemi sürecinin devam ettiğini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Küpesiz, "Çocuklarda sosyal mesafeyi korumak bazen zor olabiliyor. Bu süreçte sosyal mesafe korunmalı, maske takılmalı, kişisel yakın temastan, kişisel eşyaların paylaşılmasından uzak durulmalı. Bu kurallara uyan hemofili sorunu yaşayan çocuklar yüz yüze eğitim alabilirler" dedi.
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