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Okullara hijyen için nakit desteği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyeli öğrencilerin eğitimden uzak kalmaması için setler hazırladı.
 19 Ekim 2020 08:03
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Okullara hijyen için nakit desteği

Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre: Bakanlık, hijyen ortamının sağlanmasına destek olmak amacıyla da yabancı uyruklu öğrencilerin yoğun olduğu 326 okula nakit desteği için harekete geçti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün uzaktan eğitime ilişkin soru önergesini yanıtladı. Bakanlığın, Suriyeli ve diğer yabancı uyruklu öğrenciler için Kovid-19 sürecinde yaptığı çalışmaları açıklayan Selçuk, özetle şunları kaydetti:

Set dağıtıldı

Yabancı çocukların uzaktan eğitim sürecine dahil olabilmeleri için bu çocukların aileleriyle doğrudan iletişime geçilmiş ve eğitim fırsatları konusunda bilgilendirme sağlanmıştır.

Bakanlığımıza bağlı okullarda öğrenim gören yaklaşık 800 bin yabancı uyruklu ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görmektedir.

Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitime devam eden ve uzaktan eğitim alma imkanı olmayan öğrencilere destek amacıyla toplamda 75 bin 504 Suriyeli ve dezavantajlı Türk öğrenciye, eğitim seti dağıtılmıştır.

Yabancı uyruklulara yönelik hazırlanan 266 bin 614 Salih Hikaye Serisi ve 60 bin 403 Yabancılara Türkçe Alıştırma Kitabı olmak üzere toplamda 112 bin 17 Türkçe öğretimi kitabının basımı yapılmıştır. Kitaplar 55 ilde bulunan yabancı uyruklu öğrencilere Ağustos 2020 itibarıyla dağıtılmıştır.

326 okula yapılacak

Bakan Selçuk'un soru önergesine verdiği yanıtta şunlar da yer aldı:

Kovid-19 salgını çerçevesinde öğrenci ve velilerin Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan hijyen kuralları hakkında bilgilendirilmesi ve yabancı uyruklu öğrencilerin uzaktan eğitime erişimlerini sağlamak amacıyla 55 ilde bulunan yabancı uyruklu aileye 84 bin 716 Arapça ve 15 bin 101 Türkçe broşür gönderilmiştir.

Okulların yeniden açılma sürecinde okullardaki hijyen ortamının sağlanmasına destek olmak amacıyla temizlik malzemesi ve teçhizat alımları gibi okulların temel temizlik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 326 okula nakit desteği yapılması planlanmıştır. Nakit desteği Kovid-19 salgınının ve yabancı uyruklu öğrencilerin yoğun olduğu 326 okula yapılacaktır. Nakit desteği Kovid-19 salgınının ve yabancı uyruklu öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Ankara, Adana, İstanbul, Konya, Denizli, Afyonkarahisar, Tekirdağ, Elazığ ve Manisa illerine gönderilecektir.

Okulların yeniden açılma sürecinde yabancı uyruklu ve ihtiyaç sahibi Türk öğrencilere eğitim seti dağıtılması planlanmıştır. Eğitim seti çanta, kırtasiye ve kişisel hijyen setinden oluşmaktadır. Öğrencilere yönelik maske dağıtımı önceliklendirilmiştir. Eğitim seti dağıtımı konusunda çalışmalar devam etmekte olup yaklaşık 1 milyon öğrenciye ulaşması hedeflenmektedir.
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