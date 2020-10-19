Saadet zincirinin son halkası: 12 bin kişiden 200 milyon liralık vurgun

Türkiye kamuoyu, tüm dünyada dolandırıcılık yöntemi olarak kullanılan saadet zincirlerini ilk olarak Kenan Şeranoğlu ile tanıdı. İzmir'de 1997'de kurduğu Titan saadet zinciriyle bir yıl içinde 30 bin kişinin parasını topladı. Şeranoğlu diğer tüm örneklerde olduğu gibi, kendisine yatırılan paralara yüzde 50-60 kar vaadi sundu. Lüks otomobiller, evler, yatlar satın aldı. 1998 yılında İzmir Hilton Oteli'nde yaptığı gösterişli doğum günü partisi ise Titan için sonun başlangıcıydı. Batışa geçen Titan'dan kimse parasını kurtaramadı. Babası ile birlikte 10 yıl tutuklu kalan Kenan Şeranoğlu, kendi deyimiyle İstanbul içi ulaşımda İETT kartı kullanacak kadar 5 parasız.

BITCOIN YERİNE TURCOIN

Kripto para birimi Bitcoin'den kazanılan sözde milyonlar dilden dile dolanırken, Kocaeli'de ortaya çıkan Sadun Kaya (52) ile yazılımcı Muhammet Satıroğlu kendilerini dünya genelinde 25 milyon müşterisi olan 5 milyar dolar cirolu şirketlerin sahibi olarak tanıttı. Vaatleri Türkiye'nin ilk kripto para birimi Turcoin'i oluşturmaktı.



ŞATAFATLI TOPLANTILAR

Sözde Turcoin'ciler aynı Titan'daki gibi lüks otellerde toplantılar düzenledi. Toplantılara katılanlar paralarını sisteme yatırmaya ikna edildi. Kimi evini, kimi arabasını sattı. Kimi de yakınlarından para toplayarak sisteme dahil oldu. Sistem, "Yeni üye getirene ek bonus para kazandırıyoruz" formülü ile kısa sürede yayıldı. Sonradan sanıklar arasına giren Orhan Akbulut ise birkaç doktor arkadaşından para toplayarak 5 milyon lira yatırdı. Para yatıranlar ilk aylarda ödemelerini düzenli alınca daha fazla para yatırmaya, daha fazla müşteri bulmaya başladı. 6 ay içinde 12 bin kişi 200 milyon lirayı ortada olmayan Turcoin'e vermiş oldu.

MAĞDUR DEĞİL FIRSAT AVCISI

Ancak kurulan sistem, saadet zincirlerinin olağan çöküş ömrü olan 6-7 ayda tıkandı ve ödemeler yapılmamaya başladı. Binlerce kişi panik halinde paraları yatırdıkları Eskişehir'deki Hipper A.Ş ile Sadun Kaya ve Muhammet Satıroğlu'na ulaşmaya çalıştı. Ancak cevap yoktu. Sistemin çökmesi ile savcılık harekete geçti. Sadun Kaya ile Muhammet Satıroğlu tutuklandı. Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Ali Mesut Kavak 37 kişi hakkında iddianame düzenledi. 154 sayfadan oluşan iddianamede, sanıkların dolandırıcılık kastı ile hareket ettiği kaydedildi. Piramit sistemle para toplandığı kaydedilen iddianamede, zarara uğrayan şikayetçiler için ise "fırsat avcısı" sıfatı kullanıldı. Savcılık iddianamede, "Bahiste bir söz vardır: 'Her zaman kasa kazanır'. Piramit sistemlerde de her zaman kasa ve kasa sahibinin yakın çevresi kazanır" tespitine de yer verdi.



BİNBAŞI DA VAR DOKTOR DA

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bin 176 kişi şikayetçi konumda. Cizre Devlet Hastanesi doktoru Çağlar Karpuz, Malatya'daki özel bir hastanede görevli Dr. Orhan Akbulut, emekli binbaşı Yunus Balkan, emekli astsubaylar Arif Kırsakal, Ahmet Oruç Çevirgen, meslekten çıkarılan polisler Süleyman Kekeç ile Şenol Tekin, öğretmen Sait Paksoy ile Antalya'daki bir otelin müdürü Zafer Yaşar yargılanan sanıklar arasında yer alıyor. 37 sanık, 'nitelikli dolandırıcılık', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Örgüte üye olma' ile suçlanıyor. Sistemin kurucu iki ismi Sadun Kaya ile Muhammet Satıroğlu ise 2 yılı aşkın süredir tutuklu.

PARALAR SEKRETERLERE

İddianamenin en çarpıcı bölümü ise MASAK tarafından hazırlanan rapor oldu. Raporda, Turkcoin için toplanan paraların üçüncü kişilere nasıl aktarıldığı yer aldı. İddianameye göre, sisteme 7-8 bin kişinin para yatırmasını sağlayan sanık Mirza Abdüllatif Parlakyiğit, hesaplarında en fazla para hareketinin olduğu isim. MASAK raporunda, kendisini 38 bin çalışanı olan bir grubun sahibi gibi lanse eden Parlakyiğit'in yakın çevresine de yüklü para transferleri yaptığı bilgisi yer aldı. Buna göre Parlakyiğit, sekreteri Büşra M.'ye 4 ayrı transferde 1 milyon 208 bin, Büşra M.'nin şoför olarak çalışan kardeşi Burak M.'ye 1 milyon 700 bin lira, bir diğer sekreteri İlknur Ç.'ye 960 bin lira para aktardı. Büşra M.'ye Bursa Osmangazi'de bir de giyim mağazası açan Parlakyiğit, sekreteri İlknur Ç.'nin arkadaşı Fidelya Y.'ye 414 bin lira, Fidelya Y.'nin eski nişanlısı Harun F.'ye ise 2 milyon 808 bin lira aktardı. Konu ile ilgili telefonla ulaştığımız Parlakyiğit, M. kardeşlerle ortak mağaza işlettikleri için söz konusu paraları gönderdiğini iddia etti.