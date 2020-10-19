Hayvana eziyet edene 2 yıl hapis cezası
|19 Ekim 2020 09:12
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AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yasa teklifinde Adalet Bakanlığı cezalar üzerinde çalışmasını sürdürüyor. Türk Ceza Kanunu'nda 'mal' olarak görülen hayvanların 'can' olarak tanımlanması üzerinde çalışılıyor. Böylece hayvanlara yapılan kötü muamele, eziyet, cana yapılmış sayılacak. Cezalar da buna göre yeniden belirlenecek. Hayvana şiddetin cezası 2 yıl olması planlanıyor. Verilen bu ceza ertelenmeyecek. Yunus parkları ve sirkler kapatılmayacak ancak burada kalan hayvanların yaşam şartları iyileştirilecek.
ÖN ŞİKAYET BÜROLARI
Taslakta en dikkat çeken düzenleme ise hayvanlara yapılan kötü muamele için Tarım Bakanlığı bünyesinde ön şikayet büroları oluşturulacak. Vatandaşlar İl Tarım Müdürlüklerindeki bürolara giderek şikayette bulunabilecek. Buralarda verilecek karara göre hayvana eziyet edenler, kötü muamele yapalar hakkında adli soruşturma açılıp açılmayacağı belli olacak.
HAYVANLARA ÇİP TAKILACAK
Sahiplenen hayvanlara çip takılacak. Sahipli hayvanları sokağa atanlara ceza verilecek. Sahipli hayvanlara bakmak istemeyen vatandaş, hayvanı barınağa bırakabilecek. Taslakta yer alan bir diğer önemli düzenleme ise sokak hayvanlarını kısırlaştırılması. Bunu yine belediyeler üzerinden yapılması planlanıyor. Taslakta yer alan bir diğer düzenlemede hayvanların satıldığı petshoplarla ilgili olacak. Petshoplar sanal ortama taşınacak. Hayvanlar doğal ortamlarında olacak, almak isteyenler internet üzerinden hayvanla ilgili bilgileri öğrenebilecek. Satış işlemi de yine internet üzerinden olacak.
Eda Işık
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