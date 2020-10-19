HES kodlu kamp
|19 Ekim 2020 09:14
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DÜZCE'NİN Cumayeri ilçesine otostopla gelen 500 kişi doğanın keyfini çıkardı. 300 çadırlık kamp alanı oluşturan katılımcılar doğal yaşamla iç içe keyif dolu anlar yaşadı. Sosyal medya üzerinden "Yola Çık" sloganıyla Düzce'ye gelen 500 kişi Dokuzdeğirmen Harmankaya mevkisinde Melen Çayı kenarındaki işletmeye Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması ile alındı.
SAYI SINIRLANDIRILDI
Burada 300 çadırla kamp alanı oluşturdu. Aynı bölgede daha önceki yıllarda 7 bin kişi olarak düzenlenen kamp etkinliğinin bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 500 kişiyle sınırlandırıldı. Grup Organizatörü ve İşletme Müdürü Semra Altun, katılımcıların çoğunun otostop yaparak kamp yerine ulaştığını söyledi. Türkiye'nin her noktasından misafirleri ağırladıklarını aktaran Altun, "Kamp alanımız normalde 7 bin kişilik. Bundan önceki yıllarda bu kampı 4 bin çadır, 7 bin kişi olarak yapıyorduk fakat bu yıl pandemi nedeniyle 500 kişi ile sınırladık. Kampa gelenleri işletme girişinde HES kodu ile aldık. Kamp kurmak, doğayı iç içe yaşamaktır. Bölgemiz doğa harikası bir yer. Melen Çayı kenarında uyanmak, insanlara mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı.
Abbas Çakır
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