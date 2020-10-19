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Dolar güne sakin başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 19 Ekim 2020 09:45
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Dolar güne sakin başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 7,9210 7,9220
Avro 9,2750 9,2760
Sterlin 10,2210 10,2720
ANKARA
ABD Doları 7,8900 7,9400
Avro 9,2350 9,2950
Sterlin 10,1600 10,3600
Anadolu Ajansı
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