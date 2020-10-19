ABD yatırım bankası, Merkez Bankası'ndan 300 baz puan faiz artırımı bekliyor
|19 Ekim 2020 09:45
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ABD yatırım Bankası Goldman Sachs'ın müşteri raporuna göre kurum Merkez Bankası'nın bu haftaki politika toplantısından 300 bp faiz artırımı kararı çıkmasını bekliyor
Kevin Daly öncülüğündeki Goldman Sachs ekonomistlerinin kaleme aldığı müşteri raporunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günkü politika toplantısında faizi yüzde 10.25'ten yüzde 13.25'e yükselteceği tahmini yer aldı.
Raporda, "(Merkez Bankası) Fonlama sınırlamalarıyla halihazırda gerçekleştirdiği sıkılaştırmayla buluşturmak için bir haftalık repo faizini artıracak." ifadesi yer aldı.
Bloomberg'ün ekonomistlerin katılımıyla gerçekleştirdiği anketinden çıkan medyan tahmin politika faizinin 150 baz puan artarak yüzde 11.75'e yükseleceği şeklinde.
Goldman'ın baz senaryosu faizlerin yıl sonuna kadar yüzde 17'ye ulaşacağı yönünde. Ancak raporda, "Riskler sıkılaştırmanın ertelenerek TL'de daha fazla volatilite, yüksek enflasyon ve en sonunda sert bir iniş ile sonuçlandığı risk senaryosuna doğru eğik." dendi.
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