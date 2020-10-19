Yasağa rağmen okey masasında böyle yakalandılar

VALİ, DÖNERCİYE KARŞI ÜSLUBU NEDENİYLE ÖZÜR DİLEDİ Denizli Valisi Ali Fuat Atik, kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri sırasında döner ustasıyla yaşadığı diyalogda kullandığı ifadelerin kendisini de üzdüğünü belirterek, vatandaştan özür dilediğini bildirdi. Vali Atik, esnaf ziyareti sırasında, maskeye burnuna çekmesini istediği ancak kendisini tanımadığı için bu uyarıya aldırış etmeyen ve eldiven takmadığı için uyardığı döner işletmesiyle ilgili olarak kapatma kararı uygulanmasını istemişti.