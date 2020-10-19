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Denizli Valisi'nin alması gereken 5 kurs

 19 Ekim 2020 09:56
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Denizli Valisi'nin alması gereken 5 kurs

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, hafta sonu esnaf ziyaretinde, bir dönerciye öncemaskesini burnuna çekmesini istemiş, dönerci Vali Atik'i tanımayıp siparişleriniyetiştirmeye çalışmıştı. Vali Atik daha sonra sıcağın karşısında çalışan dönercinineldiven kullanması gerektiğini belirtmişti. Dönerci ile olan diyalog "çağırınişletme sahibini" ve "kapatın bu işletmeyi" talimatı ile son bulmuştu.

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, konuyu bugün köşesine taşıdı. Vali'nin alması gereken 5 kursu yazdı.

İşte Hakan'ın yazısının ilgili bölümü

Denizli Valisi, Denizli sokaklarında gerçekleştirdiği korona teftişinde şu iki olaya imza attı:

BİR: Döner ustası kendisini pek takmayınca dönerciyi kapattırdı. İKİ: Bu olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada ifade ve imla açısından Türkçeyi resmen katletti.

Denizli Valisi'ne acilen şu kurslara gitmesini hararetle tavsiye ediyorum:

Vali Bey'in alması gereken kurslar

ÖFKE KONTROLÜ KURSU

"Ben valiyim. Döner ustası beni nasıl tanımaz? Kapısına koskoca vali gelmiş. Nasıl olur da hiç takmaz" diye düşünerek...

Dükkanın kapısına kilit vurdurmamayı öğrenmek için böyle bir kursa gitmesi şart.

TÜRKÇE İMLA KURSU

Ayrı yazılması gereken -de'lerin ayrı yazılmasını öğrenmeli Vali Bey... Ayrıca virgüllerin ve noktaların yerleri meselesini de çözmeli.

"Yazılı açıklamaları ben yapmıyorum, ekibim yapıyor" diyorsa...

O zaman da ekibini bu kursa yollamalı.

KOMPOZİSYON KURSU

Öznesi, yüklemi belli cümle kurmayı öğrenmek için... Yazarak kendini iyi ifade edebilme yeteneğini kazanmak için... Cümleleri uzatarak içinden çıkılmaz hale getirmemek için... Böyle bir kursa gitmesi şart.

Bu konuda da sorumluluğu ekibine atıyorsa...

Bu kursa da ekibini yollamalı.

DÖNERCİLİK KURSU

Vali Bey, teftiş sırasında tezgahta çalışan döner ustası arkadaşa, "Senin niye eldivenin yok" diye çıkışıyor. Mevzuat bu konuda ne diyor acaba? Döner ustası, eldiven takmalı mı? Bir de döner ustası, bir an bile olsa döneri çevirmeyi bırakırsa... O döner yanar mı, yanmaz mı?

Kısacası Vali Bey'in bu soruların cevabını öğrenmek için bir döner kursu görmesi de şart gibi.

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Memurlar.Net
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