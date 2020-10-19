Sağlık Bakanlığı GYUD sınav sonuçları açıklandı, 80 soru iptal edildi
29 Branştan 80 Soru İptal Edildi, 9 Branştan 35 Sorunun Doğru Seçeneği Değiştirildi
|19 Ekim 2020 10:05
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Sağlık Bakanlığı tarafından Anadolu Üniversitesi işbirliği ile 4 Ekim 2020 tarihinde yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınav sonuçları açıklandı. 29 Branştan 80 soru iptal edilirken, 9 Branştan 35 sorunun doğru cevabı değiştirildi. Adaylar, 20 Ekim 2020 saat 23:59'a kadar aday işlemleri sistemi üzerinden itiraz edebilecekler.
İşte İptal Edilen ve Seçeneği Değiştirilen Sorular ve Alanlarlar
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