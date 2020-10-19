Dilenci kılığına girdi, 1 saatte 250 lira topladı
|19 Ekim 2020 10:06
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Dilenci kılığına girdi, 1 saatte 250 lira kazandıTiyatro oyuncusu dilenci kılığında sokaklarda gezdiBURSA - Bursa'da dilenci kılığına giren tiyatro oyuncusu, farkındalık oluşturmak için dilendi.
Vatandaşlardan para isteyen tiyatrocu, daha sonra onlara uyarılarda bulundu.İnegöl Belediyesi olarak dilenciliğe farkındalık oluşturmak isteyen tiyatro oyuncusu, dilenci kılığına girerek sokak sokak dilendi.
Vatandaşlardan 'Allah rızası için bir yemek parası' diyerek duygularını sömüren tiyatrocu, para veren kişileri ise daha sonra geri çağırıp kendini tanıttı. Aldığı parayı geri veren tiyatrocu, dilenen hiç bir kimseye para verilmemesini istedi.
Maalesef insanların duygularının sömürüldüğünü belirten tiyatrocu, devletin, belediyelerin yardıma muhtaç olan insanlara gereken yardımı yaptığını söyledi.
1 saatlik dilenmenin sonucu kazandığı paranın 250 lira olduğuna dikkat çeken tiyatrocu, bunu meslek haline getirenlerin ise günlük bin 500 liraya kadar kazandığını belirtti.
Kimi vatandaşlar ise, bazı kişilerin artık bu işten tanınır hale geldiğini o yüzden onlara para vermediğini söyledi.
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