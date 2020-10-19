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Eskişehir'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
 19 Ekim 2020 10:09
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Eskişehir'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, terör örgütünün sözde askeri yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Muhammet Vahdet E. ile avukatı hazır bulundu.

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Muhammet Vahdet E'yi "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

Aynı mahkemede görülen başka bir davada ise FETÖ yapılanması içinde olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Davut S de 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.
Anadolu Ajansı
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