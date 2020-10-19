Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Aydın'da sahte içkiden zehirlendiği belirtilen kişi hayatını kaybetti
Aydın'ın Efeler ilçesinde sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.
|19 Ekim 2020 10:36
|+Aa- Yazdır
Alınan bilgiye göre, Dalama Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Güngör'ün (48) rahatsızlanması üzerine yakınları sağlık ekiplerine bilgi verdi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güngör, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sahte içkiden dolayı zehirlendiği değerlendirilen Güngör'ün cenazesi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kiraladığı daireyi sahte imzayla başkasına kiraya veren şahsa hapis
19 Ekim 2020 12:19
|Giresun'da 79,5 litre sahte içki ele geçirildi
19 Ekim 2020 11:59
|Kadir Şeker kararına bir itiraz daha
19 Ekim 2020 11:55
|Bursa'da '2 bin 500 TL hesap mı olur' kavgası
19 Ekim 2020 11:48
|Park yeri nedeniyle baltalı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı
19 Ekim 2020 11:35
|İzmir'de sahte içkiden 1 kişi daha öldü
19 Ekim 2020 11:12
|Tokat'ta serinlemek için gölete giren genç boğuldu
19 Ekim 2020 11:00
|Kredi kartından 'kartsız işlem' yöntemiyle 23 bin lira dolandırdılar
19 Ekim 2020 10:58
|Otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti
19 Ekim 2020 10:47
|Yozgat'ta belediye otobüsü devrildi: 17 yaralı
19 Ekim 2020 10:47