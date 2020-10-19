Diyanet, 5100 personel alımında sık sorulan soruları cevapladı

Diyanet İşleri Başkanlığı 5100 personel alımı için en çok sorulan 14 soru ve cevabını yayımladı.

2020 Yılı 4-B Sözlesmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı Sınavı Başvuru ve Güncelleme İşlemlerine İlişkin Duyuru

2020 Sözleşmeli Personel Alımına (KKÖ, İH ve MK) başvurularını onaylayan/onaylatan adayların başvuru bilgilerinde değişiklik ve düzeltme yapabilmelerini sağlamak amacıyla başvuru ekranında güncelleme yapabilmelerine imkan sağlanmıştır.

Bu kapsamda;

Öğrenim bilgileri sistem üzerinden çekilebilen adaylar, başvuruları bilgilerinde yaptıkları değişiklik ve düzeltmeleri kendileri kaydedebileceklerdir. Bu adaylar, başvurularını onaylatmak için müftülüklere gitmeyeceklerdir.

Daha önce başvuru yapan ve müftülüklerde onaylatma işlemini gerçekleştiren adaylar, öğrenim ve hafızlık bilgileri dışındaki güncellemelerini kendileri yapabileceklerdir. Müftülüklerde onaylattıkları öğrenim bilgilerinden farklı ve sistem üzerinden çekilemeyen bir öğrenim veya ilk defa hafızlık beyan etmeleri durumunda, başvurularını müftülüklerde onaylatarak güncelleyebileceklerdir.

Sınava henüz hiç başvuru yapmamış veya onaylatma işlemi yapmamış adaylardan öğrenim bilgileri sistem üzerinden çekilemeyen veya hafızlık beyan eden adaylar başvuru onaylatma işlemlerini müftülükler aracılığı ile yaptırmaya devam edeceklerdir.

Adayların başvuru ve güncelleme işlemlerini 27/10/2020 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir. Bu konudaki özen borcu adaylara aittir.

2020 Yılı 4-B Sözlesmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı Sınavı Sıkça Sorulan Sorular

Soru 1. Hangi gruba başvuru yapan adaylar, başvurularını il veya ilçe müftülüklerinden onaylatmak zorundadır?

Cevap 1. Her hangi bir hafızlık grubuna başvuru yapan adaylar veya beyan ettiği öğrenimleri sistem üzerinden çekilemeyenler başvurularını her halükarda il veya ilçe müftülüklerinden onaylatmak zorundadır.

Soru 2. Sadece İlahiyat Fakültesi grubuna başvuru yaptım. Sınav başvuru ekranında lisans/ön lisans mezuniyet bilgilerim, online olarak geldi. Başvurumu onaylatmak için müftülüğe gitmem gerekiyor mu?

Cevap 2. Lisans/ön lisans bilgileriniz online olarak geldiğinden müftülüğe gitmeniz gerekmez.

Soru 3. Herhangi bir fakülte grubuna başvuru yapmak istiyorum ancak lisans/ön lisans mezuniyet bilgilerim online olarak gelmiyor. Başvuru işlemini nasıl yapmalıyım?

Cevap 3. Lisans/ön lisans bilgileri online olarak gelmeyen adaylar başvuru yapamazlar. Lisans/ön lisans öğrenim bilgilerini mezun oldukları okulla görüşerek e-Devlet sistemine ekletmeleri gerekmektedir.

Soru 4. Diğer Lisans + İlahiyat Ön Lisans + İHL / Lise grubuna başvuru yapmak istiyorum. Diğer lisans ve ilahiyat ön lisans bilgilerim online olarak geliyor ancak ortaöğretim bilgilerim online olarak gelmiyor. Başvuru işlemini nasıl yapmalıyım?

Cevap 4. Ortaöğretim öğrenim bilgilerinizi diploma bilgilerinize uygun şekilde manuel doldurmanız ve müftülükten onaylatmanız gerekmektedir.

Soru 5. +Hafız grupları hariç her hangi bir gruba başvuru yapmak istiyorum. Lisans/ön lisans ve ortaöğretim bilgilerim online olarak geliyor. Başvurumu onaylatmak için müftülüğe gitmem gerekiyor mu?

Cevap 5. Lisans/ön lisans ve ortaöğretim bilgileri online olarak gelen adayların müftülüğe gitmesine gerek yoktur.

Soru 6. Sadece İHL grubuna başvuru yapacağım, ortaöğretim bilgilerim online olarak gelmiyor. Başvuru işlemini nasıl yapmalıyım?

Cevap 6. MEB bilgilerimi getir butonuna tıkladığınızda diploma bilgilerinizi manuel olarak girmeniz için menü açılacaktır. Bilgilerinizi diplomanıza uygun bir şekilde manuel olarak doldurarak müftülükten onaylatmanız gerekmektedir.

Soru 7. Yurt dışından bir üniversiteden mezun oldum. Diplomam e-Devlet sisteminde kayıtlı değil. Ancak denklik belgem e-Devlet sisteminde görünüyor. Başvuru yapabilir miyim?

Cevap 7. Öğrenim bilgileriniz ve diğer şartlarınız müracaat edeceğiniz unvan ve gruba uygun olması halinde müftülüğe gitmeden başvuru yapabilirsiniz.

Soru 8. Lisans/ön lisans mezuniyet bilgilerim e-Devlet sisteminde görünüyor. Ancak başvuru ekranında lisans/ön lisans bilgilerim gelmiyor. Nasıl başvuru yapmalıyım?

Cevap 8. Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçmelisiniz.

Soru 9. Birden fazla unvana başvuru yapabilir miyim?

Cevap 9. Hayır yapamazsınız. Her aday sadece bir unvana ve gruba başvuru yapabilir.

Soru 10. Ortaöğretim bilgilerim e-Devlet sisteminde görünüyor, ancak başvuru ekranında gelmiyor. Nasıl başvuru yapmalıyım?

Cevap 10. Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçmelisiniz.

Soru 11. İlahiyat ön lisans grubuna başvuru yaptım. Ancak İlahiyat Ön Lisans + İHL grubuna başvuru yapmak istiyorum. Grubumu değiştirebilir miyim?

Cevap 11. Evet, başvuru bilgilerinizi güncelleyerek şartınızın tuttuğu herhangi bir gruba başvurabilirsiniz.

Soru 12. Ön lisans mezunu olarak DHBT sınavına girdim. Daha sonra lisans bitirdim. Lisans gruplarına başvuru yapabilir miyim?

Cevap 12. DHBT puan türünüz ile öğrenim düzeyiniz aynı olmak zorundadır. Ön lisans grubuna başvuru yapabilirsiniz.

Soru 13. Yapmış olduğum sınav başvurusunun onaylandığını nasıl anlayabilirim.

Cevap13.

Soru 14. Yapmış olduğum sınav başvurusunun onaysız olduğunu ve Müftülükten onaylatmam gerektiğini nasıl anlayabilirim.

Cevap14. Eğer başvuru onay durumunuz aşağıdaki resimde olduğu gibi onay bekliyor durumunda ise başvurunuzu müftülükten onaylatmanız gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz onay bekliyor halde kalacak ve puanınız yeterli olsa bile onaylı başvurunuz olmadığı için sınava çağrılmayacaksınız.