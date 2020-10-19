Kredi kartından 'kartsız işlem' yöntemiyle 23 bin lira dolandırdılar
|19 Ekim 2020 10:58
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Nevşehir'de kredi kartı dolandırıcılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, S.Ş. ve M.U, kredi kartlarından bilgileri dışında kartsız işlem yöntemi ile 23 bin 285 lira çekildiği iddiasıyla şikayette bulundu.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kredi kartı dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.
Adreslerinde yakalanan A.A, N.B, İ.A, K.B. ve C.B. gözaltına alınarak, Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden A.A, mağdurlara ait kart bilgilerini daha önce çalıştırdığı oto yıkama dükkanı sayesinde temin ettiğini ve bu bilgileri diğer zanlılarla paylaştığını itiraf etti.
Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden A.A, N.B. ve İ.A. tutuklandı, K.B. ve C.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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