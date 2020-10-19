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Tokat'ta serinlemek için gölete giren genç boğuldu
Tokat'ta bir kişi serinlemek için girdiği gölette boğuldu.
|19 Ekim 2020 11:00
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Merkeze bağlı Kadıvakfı köyünde Kenan Uçar (25), yüzmek için bölgedeki gölete girdi. Bir süre yüzen Uçar, daha sonra suda kayboldu. Gencin arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.
Tokat AFAD ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu sudan çıkarılan Uçar'ın cesedi otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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