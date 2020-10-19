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Kadın muhtarlar hizmet yarışında en önde olmak için çalışıyor

Kırklareli'nde erkek rakipleri ile girdikleri seçim yarışında başarılı olan köy ve mahalle muhtarları, gece gündüz demeden vatandaşlara hizmet götürüyor. Kimi birinci, kimi beşinci dönem muhtarlık görevini sürdüren kadınlar, sakinlerinin dertleriyle dertleniyor, sevinçlerine ortak oluyor
 19 Ekim 2020 11:20
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Kırklareli'nin kadın muhtarları "kadından muhtar mı olur" diyenleri haklı çıkarmamak için gece gündüz çalışıyor.

Kırklareli'nde 287 muhtardan 15'ini oluşturan kadın muhtarlar, bazı seçmenlerin "muhtarlığın erkek işi" olduğuna yönelik düşüncelerini değiştirmek ve kendilerine güvenerek oy verenlerin desteğini boşa çıkarmamak için var güçleriyle hizmet ediyor.

Vize ilçesinin Devlet Mahallesi muhtarı Güllüşah Daltaban (65), AA muhabirine, İstanbul'da 10 yıl muhtarlık yaptıktan sonra doğduğu topraklarda da muhtar seçildiğini söyledi.

Muhtarlığın kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Daltaban, "Devleti temsil ettiğim için bir kadın olarak gururluyum. Muhtarlık aslında kadın işi. Neden derseniz daha ciddi ve daha yaklaşımcı oluyorsunuz. İletişimimiz erkeklere göre daha güzel." dedi.

Dalbatan, görevini sağlığının el verdiği süre yapmayı istediğini sözlerine ekledi.

- "5 dönemdir hizmet ediyorum"

Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinin Işıklar Mahalle muhtarı Nebahat Gürbüz (70) ise 5 dönemdir karşına çıkan erkek adaylar karşısında hep başarılı olduğunu anlattı.

Görevini ilk günkü sevgi ve heyecanla sürdürdüğünü anlatan Gürbüz, "Yaşım oldu 70 ama ben hiç yorulmadım. Hizmet etmek bir vatandaşımızın sorununu çözmek bana keyif veriyor. Görevim beni bırakmadan ben onu bırakmayı düşünmüyorum." diye konuştu.

Aynı beldenin Akarlar Mahallesi muhtarı Gülseren Kiracı da muhtarlıkta ikinci dönemi sürdürdüğünü belirterek, kadın muhtar sayısının artması gerektiğini belirtti.

Babaeski ilçesinin Atatürk Mahalle muhtarı Sevda Uslu da (44) erkek rakipleriyle girdiği yarışı başarıyla tamamlayan kadınlardan biri.

Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinin Şeker Mahallesi muhtarı Selda Aker (38) ise babasının çok yakın bir arkadaşının tavsiyesi ile muhtarlığa adaylığını koyduğunu dile getirdi.

İlk etapta özellikle erkeklerin "kadından muhtar mı olur?", "Kadın yapamaz" gibi tepkilerle karşılaştığını anlatan Aker, yaptığı seçim çalışmaları ve projeleri ile bu ön yargıları kırmayı başardığını ifade etti.

Erkek rakibine 177 oy fark atarak muhtar seçildiğini belirten Aker, "Görevimde hiç zorlanmıyorum, çok severek yapıyorum işimi. insanlara hizmet etmeyi, insanlara yardım etmekten büyük mutluluk duyuyorum. İnsanların sorunlarını çözdüğüm zaman benden mutlusu yok." ifadelerini kullandı.

- "Muhtarlık benim için insana hizmet etmek"

Lüleburgaz ilçesine bağlı Emirali köyü muhtarı Huriye Kırcı (53) da insana hizmet etmekten daha keyifli bir duygunun olmadığını belirtti.

İkinci dönem muhtarlık görevini yürüttüğünü belirten Kırcı, aday olmadan eşine danıştığını, eşinin de "Çok zor, hiç niyetlenme" demesine rağmen aday olduğunu belirtti.

Kadınların erkeklere göre daha tertipli ve disiplinli olduğunu savunan Kırcı, "Tabii kolay olmuyor. Birlik beraberlik çok önemli. Genelde her şey muhtardan bekleniyor. Muhtarlık benim için insana hizmet etmek. Karşılık beklemeden hizmet edebiliyorsan senden mutlusu yok." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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