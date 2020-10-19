2 ünlü gazeteci koronavirüse yakalandı
|19 Ekim 2020 11:35
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Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Twitter'dan açıklama yapan Ersoy, bir süredir ateş, eklem ağrısı ve halsizlik şikayetinin olduğunu söyledi. Ersoy, "Neticede Covid-19 pozitif rakamlarına dahil olmuşum. İstirahatteyim, bir süre sonra yeniden görüşmek ümidiyle, muhabbetle..." ifadelerini kullandı.
3 gündür ateş, eklem ağrısı, kuru öksürük ve halsizlik şikayetiyle evde yatıyordum.Mehmet Akif ERSOY (@ersoyakif1) October 19, 2020
Neticede Covid-19 pozitif rakamlarına dahil olmuşum.
İstirahatteyim, bir süre sonra yeniden görüşmek ümidiyle, muhabbetle...
"GÖRÜNMEZ BELA"
Haber Global spikeri Osman Girgin koronavirüse yakalandı. Bir süredir Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını takip için Azerbaycan'da olan Osman Girgin, koronavirüse yakalandığını Twitter'dan açıkladı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de tedavi altına alındığını söyleyen Girgin şu ifadeleri kullandı: "Görünmez bela Kovid-19 bana Azerbaycan'da 'merhaba' dedi. Sonunda tanıştık kendisiyle. Ateş, öksürük, halsizlik ve boğaz ağrısından sonra, gün itibariyle daha iyiyim. Bakü'deki pandemi hastenesinde tedavim başladı. Daha iyi olacağım. Mesajına cevap veremediğim tüm dostlara selam."
Osman Girgin, geçen hafta, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmüştü
Görünmez bela Kovid-19 bana Azerbaycan'da "merhaba" dedi.Osman Girgin (@osman_girgin) October 19, 2020
Sonunda tanıştık kendisiyle. Ateş, öksürük, halsizlik ve boğaz ağrısından sonra, gün itibariyle daha iyiyim. Bakü'deki pandemi hastenesinde tedavim başladı. Daha iyi olacağım. Mesajına cevap veremediğim tüm dostlara selam
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