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Park yeri nedeniyle baltalı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı
İstanbul'un Avcılar ilçesinde komşular arasında araç park yeri nedeniyle kavga çıktı. Sopa ve baltaların kullanıldığı kavgada yaralanan iki kişiden birinin durumu ağır.
|19 Ekim 2020 11:35
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Avcılar'ın Yeşilkent Mahallesi'nde komşular arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sopa ve baltaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Olayda 49 yaşındaki M.Ç, başına aldığı sopa, eşi A.Ç. ise bacağına aldığı balta darbesiyle yaralandı.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. M.Ç'nin yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.
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