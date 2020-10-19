Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 12 zanlı yakalandı
Bursa merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
|19 Ekim 2020 11:30
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Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün mahrem yapılanmasında yer aldıklarına yönelik ifadeler bulunan, büfe ve ankesörlü telefonlardan mahrem imamlarca ardışık ve periyodik olarak arandıkları tespit edilen 14 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, İstanbul, Ankara, Sakarya ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı.
Operasyonda, biri polis memuru, 11'i kapatılan askeri okul öğrencisi 12 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Diğer 2 zanlıyı yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.
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