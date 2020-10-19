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Şırnak'ta terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 29 şüpheliden 2'si tutuklandı.
 19 Ekim 2020 12:01
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Şırnak'ta terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 29 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 23 zanlıdan 2'si tutuklandı, 21'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diğer 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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