Temaslılara ilişkin yalan beyanda bulundular, cezadan kurtulamadılar
Tunceli'de, temasta bulundukları kişiler hakkında yalan beyanda bulunan Kovid-19 tanılı iki kişiye 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.
|19 Ekim 2020 12:04
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Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.
Kontrollerde, Kovid-19 testi pozitif olup temaslısı oldukları kişiler hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen 2 kişiye, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandığı aktarılarak, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 206. maddesi kapsamında adli makamlara suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.
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