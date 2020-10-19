Gün ortası döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|19 Ekim 2020 12:08
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Çeyrek altın ne kadar?
19 Ekim 2020 12:40
|Gram altın 484 lira seviyelerinde
19 Ekim 2020 11:31
|Borsa güne yükselişle başladı
19 Ekim 2020 10:08
|Dolar güne sakin başladı
19 Ekim 2020 09:45
|Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
16 Ekim 2020 18:41
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
16 Ekim 2020 18:36
|Çeyrek altın haftayı 783 TL'den tamamladı
16 Ekim 2020 17:55
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
16 Ekim 2020 17:45
|Yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentisi yükseldi
16 Ekim 2020 14:46
|Borsa günü düşüşle tamamladı
15 Ekim 2020 18:22