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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 19 Ekim 2020 12:08
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,88807,8890
Avro9,26009,2610
Sterlin10,239010,2900
ANKARA
ABD Doları7,85807,9380
Avro9,22009,3000
Sterlin10,179010,3890
Anadolu Ajansı
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