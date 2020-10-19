Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu farkındalık için çöp topladı
|19 Ekim 2020 12:10
|+Aa- Yazdır
Siirt Belediyesince Barış Mahallesi Şeyh Ebulvefa Caddesi'nde düzenlenen temizlik kampanyasına katılan Hacıbektaşoğlu, beraberinde eşi Güney Hacıbektaşoğlu, kurum müdürleri ve temizlik personeli ile cadde ve sokakları temizledi.
Vatandaşı temizlik konusunda duyarlı olmaya davet eden Hacıbektaşoğlu, kampanya ile farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini aktardı.
İl, ilçe ve köylerde park, bahçe, çocuk oyun alanları, cadde ve sokaklarda temizlik kampanyasının startının verildiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:
"Siirt genelinde başta biz sorumlu belediyeler, kamu kurumları, esnafımız ve vatandaşımızı çevreyi temiz tutmaya davet ediyoruz. Tüm birimlerimiz sürekli çalışıyor ama çevre kirliliğiyle baş edemiyoruz. Çevreyi temiz tutmanın öncelikli koşulu kirletmemektir. Çevreye sahip çıkarsak temizlik çok daha etkili bir şekilde kontrol edilebilir. Bu, farkındalık oluşturmak için yapılan bir çalışmadır. Temizlik imandandır. Allah'ın lütfettiği toprağı, suyu ve havayı korumak zorundayız. Bu sadece sorumlu kurum, kişilerin yapabileceği şeyler değil. Hep birlikte bunu başaracağız. Siirt'i temiz tutacağız."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İçişleri, karantina uygulamasındaki son durumu açıkladı
19 Ekim 2020 12:44
|Emniyetten 'polisin son davetiyesi' içerikli sahte e-posta uyarısı
19 Ekim 2020 12:32
|Temaslılara ilişkin yalan beyanda bulundular, cezadan kurtulamadılar
19 Ekim 2020 12:04
|Ayasofya Külliyesi'ndeki imarethane yeniden işlev kazanacak
19 Ekim 2020 11:05
|TSK, karantinadaki personeli ani kontrollerle denetliyor
19 Ekim 2020 10:59
|Ofislerdeki en kirli alanlar: Kapı kolları, ışık anahtarları ve asansör düğmeleri
19 Ekim 2020 10:33
|Sağlık Bakanlığı GYUD sınav sonuçları açıklandı, 80 soru iptal edildi
19 Ekim 2020 10:05
|Yasağa rağmen okey masasında böyle yakalandılar
19 Ekim 2020 09:58
|HES kodlu kamp
19 Ekim 2020 09:14
|6 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
18 Ekim 2020 21:33