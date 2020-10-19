Korona hastası: Tüm varlığımı o tek nefes için veririm

- Van'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve tedavilerine hastanede devam edilen hastalar, uyarılara rağmen gerekli önlemleri almamanın pişmanlığını yaşıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavi olan hastalar, hastalığın etkilerini ve yaşadıkları zor anları AA muhabirine anlattı.

Hastanede tedavisi devam eden 58 yaşındaki Hayrettin Çiçekay, nefes darlığı ve şeker yükselmesi şikayetiyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Yapılan kontrollerde Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Çiçekay, hastanede tedavi altına alındığını, şeker hastalığından dolayı iki ayağından birer parmağının kesildiğini dile getirdi.

Herkesin Kovid-19 konusunda yapılan uyarıları dikkate alması çağrısında bulunan Çiçekay, şöyle konuştu:

"Kovid-19 salgını yokmuş gibi davrandım bugün cezasını çekiyorum. Bu hastalığa yakalanmadan önce tedbirimi almam gerekiyordu. Evde canım sıkıldığı için kahvehaneye oturmaya gidiyordum. Koronavirüs lanetine nasıl yakalandım bilmiyorum. Şikayetlerim saymakla bitmiyor. İştahım yok, midem bir şey almıyor, göğsüm sıkışıyor, nefes alamıyorum, öksürüyorum, ağrılarım sırtıma vuruyor. Bu hastalık beni bitiriyor. Tedbirli olmak, maske takmak, sosyal mesafe ve hijyen kuralına uymak gerekiyor. İnsan hasta olunca sağlığın kıymetini biliyor. Allah tüm sağlıkçıların yardımcısı olsun. Bize çok iyi bakıyorlar."

- "Tüm varlığımı tek nefes için veririm"

Hastanede tedavisi süren 56 yaşındaki 4 çocuk annesi Şadiye Dayan ise şiddetli baş ağrısı ve solunum sıkıntısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, kontrollerin ardından kendisine Kovid-19 teşhisi konulduğunu aktardı.

Kovid-19'un ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Dayan, "En büyük sıkıntım nefes alamamak. Aynı zamanda akciğer embolisi hastalığım var. Gece ateşim çıkıyor. Oksijen yardımıyla nefes alabiliyorum. Nefes alamadığım an bana 'tüm varlığını bize ver sadece bir kere rahat nefes al' deseler tüm varlığımı o tek nefes için veririm. Nefes alamamak çok zor bir durum. Allah düşmanıma dahi yaşatmasın bu durumu. Bu koronavirüse nasıl yakalandığımı bilmiyorum. Herkes çok dikkat etsin, maske taksın ve gerekmedikçe dışarı çıkmasın. Virüsü başkalarına bulaştırmasınlar." ifadelerini kullandı.

Hastanede 10 gündür tedavi gören 54 yaşındaki Senal Işık da göğüs ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetiyle üniversite hastanesine başvurduğunu belirtti.

Virüse nasıl yakalandığını bilmediğini vurgulayan Işık, "Nefesim kesiliyor, her tarafım, göğsüm ağrıyor, nefes alamıyorum. Koronavirüs çok kötü bir hastalık. Millet kahvehanelere koronavirüs yokmuş gibi oturuyor. Dikkat etsinler. İşi olmayan dışarı çıkmasın evinde kalsın. Bu hastalığın nereden bulaşacağı belli olmuyor. Allah bu hastalığı kimseye yaşatmasın." dedi.

- "Tedbirlere uyarak Kovid-19'u yenebiliriz"

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden, Kovid-19 salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının yaklaşık sekiz aydır canları pahasına insanların sağlığına kavuşması için mücadele ettiğinin altını çizdi.

Ventilatör cihazına bağlı Kovid-19 hastalarının yemek yiyemediğini, konuşamadığını anlatan İliklerden, hastaların ağrılarının yüzlerine yansımasını ve rahat nefes alamamalarını gördüklerinde çok üzüldüklerini söyledi.

Bu duruma düşmemek için herkesin maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralına uyması gerektiğini ifade eden İliklerden, şöyle konuştu:

"Ventilatör cihazına bağlı yüz maskelerini kullanan hastalarımız normal zamanlarında alıp verdikleri nefeslerine inanılmaz özlem duyuyor. Dikkat etmediğimizde anne, baba ve yaşlılarımıza bulaştırdığımız koronavirüs ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Böyle bir mesuliyetin üzüntüsünü yaşamamak ve büyüklerimizi kaybetmemek için pandemi önlemlerine daha fazla dikkat etmemiz lazım. Yaklaşık 8 aydır Kovid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarıyız. Hastane olarak pandemi sürecinde ciddi çalışmalar yaptık. Laboratuvarlar kurduk. Koruyucu malzemelerimizi, yüz koruma siperliklerini, numune alma kabinlerini ve transfer sedyelerini kendimiz ürettik. Bulaş riskine karşı ailelerimizden, çocuklarımızın teninden, nefesinden uzak kalarak aylardır çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz."

Sağlık çalışanlarının gösterdiği fedakarlık karşısında insanların da önlemlere daha çok dikkat etmesini isteyen İliklerden, "Tüm uyarılara rağmen önlem almayan bir vatandaşın koronavirüsü yaydığını düşündükçe enerjimizi kaybediyoruz. Bu mücadeledeki umutlarımızı yitiriyoruz. Bunun için vatandaşımızın daha duyarlı olması gerekiyor. Tedbirlere uyarak Kovid-19'u yenebiliriz." dedi.