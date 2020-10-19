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Muhittin Böcek hakkında iyi gelişmeler var ancak durumu stabil

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi: Başkan Muhittin Böcek'in sağlık durumunda son birkaç gün içerisinde olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır
 19 Ekim 2020 12:20
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Muhittin Böcek hakkında iyi gelişmeler var ancak durumu stabil

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin, "Başkan Muhittin Böcek'in sağlık durumunda son birkaç gün içinde olumlu gelişme yaşanmakla birlikte durumu halen kritik." açıklamasında bulundu.

Başhekimlikten yapılan yazılı açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Verilen mekanik desteklerin aşamalı olarak azaltılmaya çalışıldığı vurgulanan açıklamada, "Başkan Muhittin Böcek'in sağlık durumunda son birkaç gün içerisinde olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır." ifadesine yer verildi.

- 43 gündür yoğun bakımda

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.
Anadolu Ajansı
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