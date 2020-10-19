'Biliyorum ki okul müdürlerimizin çok fazla bürokratik işleri var'
|19 Ekim 2020 12:21
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Başöğretmen salonunda düzenlenen "Okul yöneticilerinin uzaktan eğitim süreçlerinde tasarım ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi programı tanıtım toplantısı"na katıldı.
"Okul yöneticilerimizin, okul müdürlerimizin eğitimi konusu bizim için son derece kritik. Çünkü, okullarımızın rengi, okullarımızın neşesi, okullarımızın niteliği doğrudan doğruya okul müdürlerimizin yetkinliğiyle ve onların motivasyonuyla ilgili bir konu"
"Biliyorum ki okul müdürlerimizin çok fazla bürokratik işleri var. Lojistik işlerle uğraşıyorlar. Ama emin olsunlar, bütün çabamız bu işlerin azaltılması ve okul müdürümüzün eğitimle ama gerçekten eğitimle uğraşmaları konusunda fırsat bulabilmeleri. Onların bu fırsatı bulabilmeleri ve eğitimin ekosistemini geliştirebilmeleri için de her türlü tedbiri alıyoruz"
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