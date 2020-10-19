Emniyetten 'polisin son davetiyesi' içerikli sahte e-posta uyarısı
|19 Ekim 2020 12:32
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Emniyet Genel Müdürlüğü, çeşitli firmalara "polisin son davetiyesi" adıyla gönderilen sahte e-postaların kurumun e-posta adres uzantısı taklit edilerek oluşturulduğunu bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 81 il Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü hatırlatıldı.
Açıklamada, son dönemde çeşitli firmalara Emniyet Genel Müdürlüğüne ait e-posta adres uzantısı taklit edilerek oluşturulan sahte adreslerden Emniyet Genel Müdürünün ismini de kullanarak "polisin son davetiyesi" içerikli e-postalar gönderildiğinin tespit edildiği kaydedildi.
Firmaların, e-posta adreslerine gelen bu tarz mesajların içeriğindeki linklere tıklanması ve ekinde bulunan dosyaların indirilmesi halinde şirket sistemlerinin şüpheliler tarafından ele geçirilmesi ve maddi/manevi zarara uğrama riskinin bulunduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Firmalarımızın bu tarz içeriklerle karşılaştığında bunlara itibar etmemesi ve konuyu en yakın kolluk birimine bildirmesi önem arz etmektedir. Söz konusu maili oluşturan ve yayanlar hakkında adli tahkikat başlatılmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz."
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