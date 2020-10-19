İçişleri, karantina uygulamasındaki son durumu açıkladı
İçişleri Bakanlığı: Karantina kapsamında bugün itibarıyla ile 19 ilimizdeki 1 belde, 21 köy ve 12 mahalle olmak üzere toplam 34 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanmaktadır. Karantina uygulaması devam eden yerleşim yerinde yaşayan kişi sayısı 20 bin 232'dir. Toplam 70 ilimizdeki bin 64 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdirilmiştir."
|19 Ekim 2020 12:44
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İçişleri Bakanlığı: "Covid-19 salgını sebebiyle il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararlarına devam edilmektedir.
Bu kapsamda bugün itibarıyla ile 19 ilimizdeki 1 belde, 21 köy ve 12 mahalle olmak üzere toplam 34 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanmaktadır. Karantina uygulaması devam eden yerleşim yerinde yaşayan kişi sayısı 20 bin 232'dir. Toplam 70 ilimizdeki bin 64 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdirilmiştir."
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