İlham Aliyev, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti
|19 Ekim 2020 14:24
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Aliyev'in Şentop ve beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi.
TBMM Başkanı Şentop'un başkanlık ettiği heyette, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral yer aldı.
Azerbaycan ziyaretimiz kapsamında Cenap Prezident İlham Aliyev heyetimizi kabul etti.Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) October 19, 2020
Can Azerbaycanın her zaman yanında olduğumuzu ve milletimizin dualarını, selamlarını bir kez daha kendilerine ilettik. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/tpz9rP3eHp
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