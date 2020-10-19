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İlham Aliyev, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.
 19 Ekim 2020 14:24
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İlham Aliyev, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Aliyev'in Şentop ve beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi.

TBMM Başkanı Şentop'un başkanlık ettiği heyette, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral yer aldı.
Anadolu Ajansı
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