İstanbul'da hafta sonu yolculuk azaldı hafta içi arttı
|19 Ekim 2020 13:08
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İstanbul'da geçen ay toplu taşıma yolculukları hafta sonunda yüzde 21 azalırken hafta içinde yüzde 11 arttı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstatistik Ofisi, İstanbul ulaşımına ilişkin eylül ayı verilerini paylaştı.
İstanbul'da toplu taşımada aylık artış, ağustosta yüzde 5,7, eylülde yüzde 1,7 oldu.
Eylül ayında, hafta sonu yolculuklarında aylık yüzde 21 oranında azalış, hafta içi yolculuklarında ise yüzde 11 artış meydana geldi.
Ağustos ayında, vatandaş geçişlerinde aylık yüzde 2 azalış meydana gelirken, öğrencilerde yüzde 9,4, 60 yaş üstünde yüzde 0,9 ve engelli vatandaş yolculuklarında yüzde 4,5 artış görüldü.
- En çok Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanıldı
Eylül ayında hafta içi yaka geçişi yapan araç sayısı ağustos ayı seviyesinde günlük ortalama 491 bin 109 olarak gerçekleşti. En yoğun geçiş 1-4 Eylül tarihlerinde gerçekleşti. En yoğun gün ise 509 bin 584 araç ile 4 Eylül Cuma günü oldu.
Yaka geçişlerinin yüzde 39,1'ini 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yüzde 46,1'ini Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, yüzde 5,9'unu Yavuz Sultan Selim ve yüzde 8,9'unu ise Avrasya Tüneli'nden yapılan geçişler oluşturdu.
Ağustos ayında hafta içi ortalama trafik yoğunluk indeksi 27 ölçülürken, eylül ayında indeks 30'a çıktı. Hafta içinde zirve yoğunluk saat 18.00'da 61 olarak ölçüldü. Hafta sonunda, ağustosta 18 olan indeks eylülde 23 oldu.
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