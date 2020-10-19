FETÖ'den gözaltına alınan 13 sanık için 6 farklı dava açıldı
|19 Ekim 2020 13:16
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Kırşehir merkezli 12 ilde FETÖ yapılanması "periyodik ve ardışık arama" operasyonunda yakalanan aralarında muvazzaf astsubayların da olduğu 13 sanık için Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde 6 farklı dava açıldı.
Kırşehir merkezli Rize, Erzurum, Ardahan, Ordu, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Ankara, Gaziantep, Konya ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda yakalanan F.T.Ö, A.K, E.Ü, M.M, M.G, A.E.T, S.Ü, S.Y, A.E, N.G, M.S, N.E ve R.T. hakkında hazırlanan iddianameler, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi. Sanıklar, örgütün sözde mahrem imamlarıyla irtibatları, etkin pişmanlıktan yararlanmak istemeleri, görev yaptıkları yerler gibi durumlarına göre farklı dosyalarda yargılanacak.
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kırşehir merkezli 12 ilde yapılan "periyodik ve ardışık arama" operasyonda, örgütün sorumlu mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları, ankesörlü telefonlarla periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri öne sürülen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 11 şüpheli yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden etkin pişmanlıktan yararlananların da olduğu 8'i adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, 3'ü tutuklanmıştı.
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