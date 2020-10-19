1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

E-duruşma uygulamasının kapsamı genişliyor

Ankara Batı Adliyesinde 5 mahkemede hayata geçen uygulamaya, Ankara, İstanbul, İstanbul Anadolu ve Bakırköy adliyelerindeki 42 tüketici mahkemesinde daha bu haftadan itibaren başlanacak
 19 Ekim 2020 13:47
+Aa- Yazdır
E-duruşma uygulamasının kapsamı genişliyor

Avukatların duruşmalara bulundukları yerlerden video konferansla katılmalarını sağlayan e-duruşma uygulamasının kapsamı genişliyor.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, e-duruşma uygulamasına, Ankara, İstanbul, İstanbul Anadolu ve Bakırköy adliyelerindeki 42 tüketici mahkemesinde daha bu haftadan itibaren başlanacak.

Yeni adli yılla birlikte başlayan e-duruşma, Ankara Batı Adliyesindeki 2 tüketici, 2 icra, 1 kadastro mahkemesinde uygulanıyordu.

Adalet Bakanlığı, e-duruşmanın yapıldığı mahkeme sayısını yıl sonuna kadar 200'e çıkarmayı, 2021'de ise uygulamayı Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor.

E-duruşma uygulaması, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan dijital dönüşüm hedefleri arasında bulunuyor.

Avukatlar tarafından kullanılan uygulama zamanla taraf, tanık ve bilirkişilere de açılacak.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Avukat meslektaşlarımız Ankara, İstanbul, İstanbul Anadolu ve Bakırköy Adliyelerindeki 42 mahkemenin daha duruşmalarına video konferansla katılabilecek. Hedefimiz, e-duruşmayı ülke genelinde yaygınlaştırmak. Çağın imkan ve kolaylıklarını hukukun hizmetine sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce geliştirilen e-duruşmanın testi 17 Haziran 2020'de Adalet Bakanı Gül'ün de katıldığı bir programda yapılmıştı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İçişleri, karantina uygulamasındaki son durumu açıkladı
19 Ekim 2020 12:44		 Emniyetten 'polisin son davetiyesi' içerikli sahte e-posta uyarısı
19 Ekim 2020 12:32
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu farkındalık için çöp topladı
19 Ekim 2020 12:10		 Temaslılara ilişkin yalan beyanda bulundular, cezadan kurtulamadılar
19 Ekim 2020 12:04
Ayasofya Külliyesi'ndeki imarethane yeniden işlev kazanacak
19 Ekim 2020 11:05		 TSK, karantinadaki personeli ani kontrollerle denetliyor
19 Ekim 2020 10:59
Ofislerdeki en kirli alanlar: Kapı kolları, ışık anahtarları ve asansör düğmeleri
19 Ekim 2020 10:33		 Sağlık Bakanlığı GYUD sınav sonuçları açıklandı, 80 soru iptal edildi
19 Ekim 2020 10:05
Yasağa rağmen okey masasında böyle yakalandılar
19 Ekim 2020 09:58		 HES kodlu kamp
19 Ekim 2020 09:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:47 - Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş14:46 - FETÖ sanığı eski komisere 6 yıl 3 ay hapis cezası14:43 - Akademisyenler ve öğretmenler 'yapay zeka' için bir arada14:39 - Motosikletli grup, otomobil sürücüsünü çocuklarının gözü önünde dövdü14:33 - Suudi rejimin baskısı, Suudililere Türkiye'deki gayrimenkullerini sattırıyor14:28 - Otobüs şoförü direksiyon başında video çekti
14:24 - İlham Aliyev, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti14:23 - Eczane çalışanı denetim yapan 112 Şube Müdürüne kafa attı14:22 - Biri anestezi teknikeri 4 terörist eylem hazırlığında yakalandı14:18 - Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti14:11 - Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski savcı ve hakim eşi tutuklandı14:08 - Denizli'deki dönerciden açıklama: Vali olduğunu bilmiyordum
14:07 - Bakan Pakdemirli'den elektrikli traktör açıklaması14:01 - 3 ilden sahte içkiden 3 yeni ölüm haberi14:00 - Analık izni kullanan öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir mi?13:53 - Avrupa'da yıllardır aradıkları umudu Türkiye'de buluyorlar13:48 - Adım adım takibi bu sözlerle savundu: Düşecek gibiydi, yanında yürüdüm
13:47 - E-duruşma uygulamasının kapsamı genişliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Denizli Valisi, neden görevden alınmıyor/ alınamıyor?
Yarım milyon genç, asker kaçağı durumuna düştü
KYK borçları silinmiyor, yeniden yapılandırılacak
Böyle bakanlık mı olur? 76 kişinin girdiği mülakat sonuçlarını 2,5 yıldır açıklayamadılar
Denizli Valisi'nin alması gereken 5 kurs
'Eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık'
CHP'li başkan 'makam araçlarımızı satalım' dedi, destek veren olmadı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
21. yüzyıl Türkiye'sinde memura 82 model yemin töreni
Adil Gür: Ben öyle bir şey söylemedim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ucuz mal alacak kadar zengin değilim 3
geç hazırlanan bayanların mazeretleri 2
forrest gump 1
mobilya nefreti 1
trafik tayfa 1
Hamaylı 1
tunceli 1
bedelli askerlik 2
rocky serileri 1
Telif 1
SON İLANLAR
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Engelli 1 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Kalkınma Ajansı 4 personel alacak
Bayburt Üniversitesi İç Denetçi Alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi 67 İşçi alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 7 sağlık personeli alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam