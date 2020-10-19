E-duruşma uygulamasının kapsamı genişliyor
|19 Ekim 2020 13:47
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Avukatların duruşmalara bulundukları yerlerden video konferansla katılmalarını sağlayan e-duruşma uygulamasının kapsamı genişliyor.
Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, e-duruşma uygulamasına, Ankara, İstanbul, İstanbul Anadolu ve Bakırköy adliyelerindeki 42 tüketici mahkemesinde daha bu haftadan itibaren başlanacak.
Yeni adli yılla birlikte başlayan e-duruşma, Ankara Batı Adliyesindeki 2 tüketici, 2 icra, 1 kadastro mahkemesinde uygulanıyordu.
Adalet Bakanlığı, e-duruşmanın yapıldığı mahkeme sayısını yıl sonuna kadar 200'e çıkarmayı, 2021'de ise uygulamayı Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor.
E-duruşma uygulaması, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan dijital dönüşüm hedefleri arasında bulunuyor.
Avukatlar tarafından kullanılan uygulama zamanla taraf, tanık ve bilirkişilere de açılacak.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Avukat meslektaşlarımız Ankara, İstanbul, İstanbul Anadolu ve Bakırköy Adliyelerindeki 42 mahkemenin daha duruşmalarına video konferansla katılabilecek. Hedefimiz, e-duruşmayı ülke genelinde yaygınlaştırmak. Çağın imkan ve kolaylıklarını hukukun hizmetine sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce geliştirilen e-duruşmanın testi 17 Haziran 2020'de Adalet Bakanı Gül'ün de katıldığı bir programda yapılmıştı.
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