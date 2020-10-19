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Avrupa'da yıllardır aradıkları umudu Türkiye'de buluyorlar

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçi aileler, otizm, gelişim bozukluğu ve benzeri teşhisler koyulan ve yıllardır gelişim gösteremeyen çocukları için umudu Türkiye'de buluyor
 19 Ekim 2020 13:53
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Avrupa'da yıllardır aradıkları umudu Türkiye'de buluyorlar

Yaşadıkları ülkelerde çocuklarına otizm ve gelişim bozukluğu teşhisi konulan gurbetçi aileler, yabancı ülkelerdeki eğitimlerin yetersiz olması nedeni ile umudu Türkiye'de arıyor. İngiltere ve Almanya başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde yaşayan aileler, uygulanan sağlık yöntemlerindeki yetersizlik nedeni ile çocuklarında hiçbir gelişim olmadığını görünce Türkiye'ye gelerek çocukları için çare aramaya başladı. Yaptıkları araştırmalar ile Türkiye'de rehabilitasyon merkezlerinde birçok çocuğun sağlığına kavuştuğunu gören aileler, Türkiye'ye geliyor. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi de çocukları için umut arayan gurbetçi ailelerin uğrak noktası oldu. Avrupa'da yıllardır umut bulamadıkları çocuklarının merkezde aldığı eğitimle kısa sürede gelişim gösterdiğini gören aileler büyük şaşkınlık yaşıyor. Yaşadıkları ülkelerde verilen eğitimin yüzeysel olduğunu ve eğitim almak için uzun bir süreçten geçmek zorunda kaldıklarını ifade eden aileler, Türkiye'de bireysel, duyu, oyun ve atla terapi gibi yöntemlerle çok kısa sürede çocuklarının gelişim gösterdiğini ifade ettiler.

"Almanya'daki eğitim iyi değil"

Almanya'nın Stuttgart şehrinde yaşayan Sebiha Yaşar, konuşmama, davranış bozukluğu problemi ile iki yıldır eğitim gören ve herhangi bir gelişim gösteremeyen 3,5 yaşındaki oğlu Fatih için için Türkiye'nin yolunu tuttu. Yüzlerce kilometre uzaktan geldiği Türkiye'de oğlunun kısa sürede gelişim göstermeye başladığını ifade eden anne Sebiha Yaşar, "1-1,5 yaşına kadar gelişimimiz çok güzeldi. Birden gelişmemiz kesildi ve konuşmamız azaldı. Bu süreçte 6 ay boyunca çok zorlu bir süreç yaşadık. Şu an daha iyiyiz ama Almanya'daki eğitim iyi değil. Biz ilk öğrendiğimizde doktora gittik. Epilepsiden şüphelendiler. Ama teşhis konulamadı. Şu anda Almanya'da ergoterapi ve logopedi görüyoruz. 6 ayda bir kontrollere gidiyoruz. Ama oradaki eğitimi yeterli bulmadığımız için bir arayış içerisine girdik. Yaptığımız araştırmalar vesilesiyle buraya gelme kararı aldık. Gayet de memnunuz. Kısa süredir burada olmamıza rağmen güzel sonuçlar almaya başladık. Öğretmenleri iletişim kurmaya başladığını söylediler. Kelime çıktıları da arttı. Ben bunu anlayabiliyorum. Bu güzel bir duygu, özlenen bir şey. Neler gelebileceğini merakla bekliyoruz, daha iyi iletişim kurması bizim için çok önemli. Bizim burada 6 günde görmüş olduğumuz eğitim sürecini Almanya'da belki de 3-4 ay içerisinde alabilecektik" dedi.

"Daha önce kelime çıktıları vardı ama şimdi cümleler kurmaya başladı"

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Aynur Aliyeva da 3 yaşındaki oğlu Nurullah ve 5 yaşındaki oğlu Abdullah için yıllardır aradığı umudu Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki rehabilitasyon merkezinde buldu. Konuşamayan oğlunun cümle kurmaya başladığını ve çok büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden anne Aliyeva, "Çocuğum bir yaşındaydı. Kelimeler çıkartıyordu, anne, baba diyordu. İki yaşına yaklaştığında kelime çıktıları yok oldu. Bir problem olduğunu anladık. Daha sonra doktora götürdük, terapi alması gerektiğini söylediler. Tam bir teşhis koymadılar ama otizm olabileceğini söylediler. Çünkü çok belirtisi yoktu. Londra'da iki yıl kadar terapi gördük. Orada aldığı eğitim yeterli gelmedi. Çünkü ayda 4 defa eğitim görüyordu. Biz de farklı bir arayış içerisine girdik ve burayı bulduk. 15 gün önce buraya gelerek eğitime başladık. Gerçekten değişiklikler olmaya başladı. Davranış bozuklukları azalmaya başladı. Bu bizi çok mutlu etti. İnşallah daha da iyiye gider. Daha önce kelime çıktıları vardı ama şimdi cümleler kurmaya başladı. Çok mutluyum, benden bir şeyler istiyor. Burası çocuğuma iyi geldi" diye konuştu.

"Burada Almanya'da aldığı eğitime göre daha iyi gelişme gösterdi"

Almanya'da yaşayan Tuğba ve Coşkun Işık çifti 6 yaşındaki kızları Hira için Türkiye'nin yolunu tuttu. 15 günlük tatil için Türkiye'ye gelen çift çocuklarının gelişimi için Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde rehabilitasyon merkezine başvurdu. Torunlarını eğitim için rehabilitasyon merkezine götüren dede Mehmet Işık, torunlarındaki gelişimi görünce büyük mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, "Çocuğumuz küçük yaşlardan beri konuşamıyor. Ama şu an 3 sene önceki haline göre çok farklı. Biraz daha iyiye gidiyor. Benim çocuklarım Almanya'da yaşıyor. Oradan izin için geldi. Torunum orada da eğitim görüyor. Oğlumun buradaki izninde buradaki eğitim kurumuna getirdik. Burada iyiye gidiyor. Burada Almanya'da aldığı eğitime göre daha iyi gelişme gösterdi" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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