1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti

Konya'da kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eymen ile babası Bünyamin Özkan, son yolculuğuna uğurlandı
 19 Ekim 2020 14:18
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Konya'da kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eymen ile babası Bünyamin Özkan, son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeleri yakınları tarafından morgdan alınarak Haciveyis Camisi avlusuna getirilen baba ve oğlu için cemaatten "helallik" alındı.

Kılınan namazın ardından baba Bünyamin ve oğlu Ahmet Eymen'in cenazesi, Üçler Mezarlığında defnedildi.

Kazadan yaralı kurtulan ve tekerlekli sandalyeyle cami avlusuna getirilen anne Sibel Özkan'ı yakınları güçlükle sakinleştirdi.

Bünyamin Özkan'ın ağabeyi İsa Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün meydana gelen trafik kazasında kardeşi Bünyamin ve yeğeni Ahmet Eymen Özkan'ı kaybettiklerini hatırlattı.

Özkan, "Aileler, anahtarı verip gençleri sokağa salıyor. Sokakta, suçsuz, günahsız, kaldırımda yürüyen kardeşime vuruyorlar. Yeğenimle ikisini maalesef kaybettik. Yasalarımız bu insanlara karşı daha güçlü olur inşallah. Gerekli cezaları alırlar diye umut ediyoruz. Pazar günü olunca yürümek için çıkmışlar, markete gitmişler. Kaldırımda yürürken arkadan gelen araba vurmuş." diye konuştu.

- Olay

Merkez Selçuklu ilçesi Hicaz Caddesi'nde dün, Furkan O. idaresindeki 42 CHG 99 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Bünyamin (36) ile eşi Sibel ve 5 yaşındaki oğulları Eymen Özkan'a çarpmış, kazada, küçük Eymen olay yerinde, babası Bünyamin Özkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş
19 Ekim 2020 14:47		 Motosikletli grup, otomobil sürücüsünü çocuklarının gözü önünde dövdü
19 Ekim 2020 14:39
Eczane çalışanı denetim yapan 112 Şube Müdürüne kafa attı
19 Ekim 2020 14:23		 3 ilden sahte içkiden 3 yeni ölüm haberi
19 Ekim 2020 14:01
Kiraladığı daireyi sahte imzayla başkasına kiraya veren şahsa hapis
19 Ekim 2020 12:19		 Giresun'da 79,5 litre sahte içki ele geçirildi
19 Ekim 2020 11:59
Kadir Şeker kararına bir itiraz daha
19 Ekim 2020 11:55		 Bursa'da '2 bin 500 TL hesap mı olur' kavgası
19 Ekim 2020 11:48
Park yeri nedeniyle baltalı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı
19 Ekim 2020 11:35		 Tokat'ta serinlemek için gölete giren genç boğuldu
19 Ekim 2020 11:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:53 - Danıştay Başkanı, eski Müsteşar Birol Erdem'in davasında tanık olacak14:47 - Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş14:46 - FETÖ sanığı eski komisere 6 yıl 3 ay hapis cezası14:43 - Akademisyenler ve öğretmenler 'yapay zeka' için bir arada14:39 - Motosikletli grup, otomobil sürücüsünü çocuklarının gözü önünde dövdü14:33 - Suudi rejimin baskısı, Suudililere Türkiye'deki gayrimenkullerini sattırıyor
14:28 - Otobüs şoförü direksiyon başında video çekti14:24 - İlham Aliyev, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti14:23 - Eczane çalışanı denetim yapan 112 Şube Müdürüne kafa attı14:22 - Biri anestezi teknikeri 4 terörist eylem hazırlığında yakalandı14:18 - Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti14:11 - Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski savcı ve hakim eşi tutuklandı
14:08 - Denizli'deki dönerciden açıklama: Vali olduğunu bilmiyordum14:07 - Bakan Pakdemirli'den elektrikli traktör açıklaması14:01 - 3 ilden sahte içkiden 3 yeni ölüm haberi14:00 - Analık izni kullanan öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir mi?13:53 - Avrupa'da yıllardır aradıkları umudu Türkiye'de buluyorlar
13:48 - Adım adım takibi bu sözlerle savundu: Düşecek gibiydi, yanında yürüdüm
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Denizli Valisi, neden görevden alınmıyor/ alınamıyor?
Yarım milyon genç, asker kaçağı durumuna düştü
KYK borçları silinmiyor, yeniden yapılandırılacak
Böyle bakanlık mı olur? 76 kişinin girdiği mülakat sonuçlarını 2,5 yıldır açıklayamadılar
Denizli Valisi'nin alması gereken 5 kurs
'Eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık'
CHP'li başkan 'makam araçlarımızı satalım' dedi, destek veren olmadı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
21. yüzyıl Türkiye'sinde memura 82 model yemin töreni
Adil Gür: Ben öyle bir şey söylemedim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
garo paylan 1
med-czr'in geri dönmesi 2
Matrix 1
Miras kavgası 1
içişleri bakanlığı'nın 7 gün boyunca denetim genelgesi 2
daktilo bulunan işyerleri 1
Stres altında iken sakız çiğnemek 5
erkeklerin she said yes paylaşımları 2
deprem oldu olacak gibi ifadelerden bıkmak 1
uğur dündar 1
SON İLANLAR
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Engelli 1 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Kalkınma Ajansı 4 personel alacak
Bayburt Üniversitesi İç Denetçi Alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi 67 İşçi alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 7 sağlık personeli alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam