Biri anestezi teknikeri 4 terörist eylem hazırlığında yakalandı
Diyarbakır ve İstanbul'da eylem hazırlığındaki 4 terörist düzenlenen operasyonla yakalandı. Teröristlerden birinin devlet hastanesinde anestezi teknikeri olarak görev yaptığı belirlendi
|19 Ekim 2020 14:22
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Danıştay Başkanı, eski Müsteşar Birol Erdem'in davasında tanık olacak
19 Ekim 2020 14:53
|FETÖ sanığı eski komisere 6 yıl 3 ay hapis cezası
19 Ekim 2020 14:46
|Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski savcı ve hakim eşi tutuklandı
19 Ekim 2020 14:11
|FETÖ'den gözaltına alınan 13 sanık için 6 farklı dava açıldı
19 Ekim 2020 13:16
|Ahmet Türk, Kobani soruşturması kapsamında serbest bırakıldı
19 Ekim 2020 12:50
|Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ'lıları serbest bırakıyor
19 Ekim 2020 12:35
|Şırnak'ta terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
19 Ekim 2020 12:01
|Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 12 zanlı yakalandı
19 Ekim 2020 11:30
|Sahte içkiye 10 günde büyük darbe vuruldu
19 Ekim 2020 10:10
|Eskişehir'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası
19 Ekim 2020 10:09