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Otobüs şoförü direksiyon başında video çekti

Gaziantep'te, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsü şoförü, seyir halindeyken cep telefonu ile video çekti. Sürücünün yolcuların hayatını tehlikeye attığı anlar bir yolcu tarafından kameraya alındı
 19 Ekim 2020 14:28
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Savcılı Mahallesi'nde yolcu taşıyan bir halk otobüsünün şoförü seyir halindeyken çalan müzik eşliğinde cep telefonu ile video çekti. Otobüsün ön koltuklarında oturanlar tarafından fark edilen anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kural ihlali yapan şoförün uzun süre tek eliyle direksiyonu tuttuğu, diğer eliyle ise telefonunda video çektiği görülüyor.
DHA
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