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Suudi rejimin baskısı, Suudililere Türkiye'deki gayrimenkullerini sattırıyor

Suud rejimin yaptığı baskı ve tehditler sonrasında Suudi yatırımcıların Türkiye'deki gayrimenkullerini düşük fiyattan satışa çıkarmaları, yatırım yapmak isteyenler için fırsata dönüştü
 19 Ekim 2020 14:33
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Suudi rejimin baskısı, Suudililere Türkiye'deki gayrimenkullerini sattırıyor

Suud rejimin yaptığı baskı ve tehditler sonrasında Suudi yatırımcıların Türkiye'deki gayrimenkullerini düşük fiyattan satışa çıkarmaları, yatırım yapmak isteyenler için fırsata dönüştü.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2018 yılında gerçekleşen Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında Suudiler'in Türkiye'deki yatırımlarını satmaları için kendi ülke yönetimleri tarafından yapılan baskı ve tehditler sürüyor. Suud rejiminin vatandaşlarına Türkiye'de yatırım yapmaları durumunda yaptırım uygulayacaklarını bildirmesi sonrasında çok sayıda Suudi yatırımcı, Türkiye'deki gayrimenkullerini satışa çıkardı. Yatırımlarını bir an önce ellerinden çıkarmak isteyen yatırımcılar, gayrimenkullerini gerçek bedellerinin altında satmaya çalışıyor. Suudiler'in çok sayıda yatırımı bulunduğu yerler arasında yer alan Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ise trilyonluk çok sayıda villar düşük bedellerle satışa çıkarıldı. Kartepe Maşukiye ve Sapanca'da bulunan çok sayıda villanın düşük bedelle satışa sunulmasını değerlendiren emlakçılar ise oluşturulmak istenen kriz girişiminin yatırımcılar için fırsata dönüşeceğini söyledi.

"Savaş olması durumlarında böyle bir karar alabilir"

Suudi yatırımcıların ellerindeki gayrimenkulleri hızla satışa çıkarmasını değerlendiren Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, "Son iki gün içerisinde Türkiye'de dalga dalga yayılan bir duyuma ulaştık biz. Bu duyum nedir özelikle sadece Suudi Arabistan krallığı, Türkiye'deki vatandaşlarının elindeki gayrimenkulleri bir şekilde boşaltmalarını ve satmaları ile ilgili talimat verdi. Tabi bu bizim çok yorum yapacağımız bir durum değil, siyasi bir durum olduğunu düşünüyorum. Ancak bu gibi durumlarda ülke kaos olması, savaş olması durumlarında böyle bir karar alabilir" dedi.

"Sıkıntı yaşanır düşüncesi olsa bile her kriz bir fırsattır"

Alınan kararın Türkiye'de yatırımcılar için fırsata dönüşebileceğini ifade eden Hacıoğlu, "Biz kendi sektör açımızdan baktığımızda biz kapılarımızı açmışız, Türkiye'de bu cennet vatanından gelip bir gayrimenkul edinmişler ondan sonra bu gayrimenkulleri ebedi bir şekilde satmak istiyorlar. Bu çok küçücük minicik bir kaos bir sıkıntı yaşanır düşüncesi olsa bile her kriz bir fırsattır. Almış oldukları bu gayrimenkulleri ebedi bir şekilde satmak isterlerse uygun fiyatlara ellerinden çıkarmak zorunda kalacaklar ve bu gayrimenkulleri başka bir alıcı da bulabilir. Sektör açısından baktığımızda bizi etkileyecek söz konusu bir durum değil. Ülke olarak biz bu ve buna benzer şeyleri çok rahat aşmışız geçmişte, bu gün de aşarız. Kendileri bilirler. Gayrimenkullerini satmak isteyenler başka alıcılara talepler olabilir' dedi.
İhlas Haber Ajansı
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