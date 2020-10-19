FETÖ sanığı eski komisere 6 yıl 3 ay hapis cezası
|19 Ekim 2020 14:46
|+Aa- Yazdır
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski komisere 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ali Ö. ile avukatı katıldı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Terör örgütü üyesi değilim, sınavdan önce soru almadım. Suçsuzum beraatimi istiyorum." dedi.
Duruşma savcısı, sanığın komiser yardımcılığı sınavının sızdırılmasına ilişkin bilirkişi raporuna göre, "kuvvet şüpheli" olduğunu ve örgüt toplantılarına katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Ali Ö'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Sanığa "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan da 1 yıl 8 ay hapis ve 2 bin 860 lira para cezası veren heyet, sanığın sicilinin temiz olması nedeniyle bu cezayı erteledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Danıştay Başkanı, eski Müsteşar Birol Erdem'in davasında tanık olacak
19 Ekim 2020 14:53
|Biri anestezi teknikeri 4 terörist eylem hazırlığında yakalandı
19 Ekim 2020 14:22
|Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski savcı ve hakim eşi tutuklandı
19 Ekim 2020 14:11
|FETÖ'den gözaltına alınan 13 sanık için 6 farklı dava açıldı
19 Ekim 2020 13:16
|Ahmet Türk, Kobani soruşturması kapsamında serbest bırakıldı
19 Ekim 2020 12:50
|Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ'lıları serbest bırakıyor
19 Ekim 2020 12:35
|Şırnak'ta terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
19 Ekim 2020 12:01
|Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 12 zanlı yakalandı
19 Ekim 2020 11:30
|Sahte içkiye 10 günde büyük darbe vuruldu
19 Ekim 2020 10:10
|Eskişehir'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası
19 Ekim 2020 10:09