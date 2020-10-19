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Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş

İstanbul'da Arnavutköy'de annesi Melahat İşbir (39)'i çekiçle öldürüp battaniyeye sardığı cesedi boş araziye gömen Batuhan Ünal (21) ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık kasten öldürme amacının olmadığını dile getirirken, dayısı ise sanığın annesini öldürdükten 3 gün sonra evde parti yaptığını ve görüntüleri sosyal medyada paylaştığını iddia etti.
 19 Ekim 2020 14:47
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Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar B. Ü ve F.SG. getirildi. Duruşmada Melahat İ'nin akrabaları ve taraf avukatları da yer aldı.

Tutuklu sanık B. Ünal savunmasında ölen kişinin annesi olduğunu, annesi ve babasının ayrıldığını ve 8 aydır annesiyle birlikte yaşadığını belirtti. Sanık Ünal annesini tanımadığı bir erkekle gördüğünü öne sürerek "Olayın şokuyla bir şey yaşamadan evden ayrıldım. Birkaç saat sonra eşyalarımı toplayıp babamın yanına taşınmak üzere eve gittim. Odama girip eşyalarımı toplamaya başladığımda, annem ne olduğunu sordu. Babamın yanına gideceğimi söylediğimde 'Baban gibi korkak mı olacaksın' gibi sözler söyledi" diye konuştu.

"Ceset battaniye sarılı bir şekilde birkaç gün evde kaldı"

Ünal , "Kendisi gibi bir annem olmasından utandığımı söyledim. Bana tokat attı, küfür etti. Babamla ilgili de kötü sözler söyleyince sinirlenip ne yaptığımın farkında olmaksızın yakınımızda bulunan ayakkabılıktaki çekici alarak kendisine vurdum. Kasten kafasına doğru öldürmek amacıyla vurmadım. Annem kanlar içinde yatıyordu, hırıltı sesi geliyordu. Ses kesilince öldüğünü anladım. O gün evden ayrıldım, akşam geri döndüm. Annemi battaniyeye sarıp evi temizledim. Ceset birkaç gün bu şekilde evde kaldı. Teslim olmayı düşündüm, ancak cezaevine girmekten koktum. Daha sonra arkadaşıma durumu anlattım, battaniyeye sarılı cesedi Furkan ile birlikte evden çıkarıp araziye götürerek gömdük. Yaşadıklarımın göz önüne alınmasını talep ederim" diye konuştu.

Birlikte cesedi açık araziye gömdük

Tutuklu sanık F,S.G ise suçlamayı kabul etmediğini ifade ederek "Beni aradığında kız arkadaşını öldürdüğünü söyledi. Ben kimseyle kavga dahi etmediğini bildiğim için kendisine inanmadım. Ertesi gün buluşup eve gittiğimizde annesinin cesedini gördüm. O zaman olanları bana anlattı. Battaniye sarılı cesedi birlikte alıp açık araziye gömdük. Ben öldürmeye iştirak etmedim. Yaptıklarım bundan ibarettir" dedi.

Öldürdükten 3 gün sonra evde parti yapmış

Öldürülen kadının kardeşi Fatih İşbir ise şikayetçi olduğunu ifade ederek "Kardeşimin bir başkasıyla ilişkisi olduğu iddiası doğru değildir. Sanık askere gidecekti, borç batağına düşmüştü. Annesini borçlarından kurtulmak için kredi almaya zorluyordu. Bu nedenle aralarında tartışmalar vardı. Ben olayı kardeşimin cesedi bulunduktan sonra öğrendim. Sanığın olaydan üç gün sonra annesinin cesedinin bulunduğu evde arkadaşları ile parti yapıp bunla ilgili görüntüleri sosyal medyadan paylaştığını da gördüm. Bu görüntüler daha sonra silinmiştir" dedi.

Tutukluluk hali devam etti

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
DHA
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