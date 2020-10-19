Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın ailesine locada saldırı
|19 Ekim 2020 14:58
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Berna Gözbaşı'nın kardeşi darp edilirken, kızı ise baygınlık geçirdi.
Hes Kablo Kayserispor, Demir Grup Sivasspor maçı sırasında kulüp başkanı Berna Gözbaşı'nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleştiğini açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Berna Gözbaşı'nın kardeşinin darp edildiği, kızının ise yaşanan arbedede nefesinin kesilip bayıldığı aktarıldı.Kayserispor açıklamasında şu ifadelere yer verdi;17.10.2020 Cumartesi günü Sahamızda oynadığımız Demir Grup Sivasspor maçı sırasında aralarında Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı'nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleşmiştir.Pandemi nedeniyle rakip takım taraftarlarının bulunmadığı ortamda, Sayın Berna Gözbaşı'nın geçmişte ÖSS derecesi bulunan ve Türkiye'nin yetiştirdiği ender gençlerden biri o
KULÜPLER BİRLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Kayserispor'dan konuya ilişkin açıklama
Kamuoyu BilgilendirmeHes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) October 19, 2020
17.10.2020 Cumartesi günü Sahamızda oynadığımız Demir Grup Sivasspor maçı sırasında aralarında Başkanımız Sayın Berna GÖZBAŞI'nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleşmiştir. pic.twitter.com/W6npxaeSdi
Kaynak: Skorer
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