1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın ailesine locada saldırı

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor'da bir grup taraftar, başkan Berna Gözbaşı ve ailesinin bulunduğu locaya saldırı düzenlen
 19 Ekim 2020 14:58
+Aa- Yazdır
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın ailesine locada saldırı

Berna Gözbaşı'nın kardeşi darp edilirken, kızı ise baygınlık geçirdi.

Hes Kablo Kayserispor, Demir Grup Sivasspor maçı sırasında kulüp başkanı Berna Gözbaşı'nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleştiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Berna Gözbaşı'nın kardeşinin darp edildiği, kızının ise yaşanan arbedede nefesinin kesilip bayıldığı aktarıldı.Kayserispor açıklamasında şu ifadelere yer verdi;17.10.2020 Cumartesi günü Sahamızda oynadığımız Demir Grup Sivasspor maçı sırasında aralarında Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı'nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleşmiştir.Pandemi nedeniyle rakip takım taraftarlarının bulunmadığı ortamda, Sayın Berna Gözbaşı'nın geçmişte ÖSS derecesi bulunan ve Türkiye'nin yetiştirdiği ender gençlerden biri o

KULÜPLER BİRLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Kayserispor'dan konuya ilişkin açıklama

Kaynak: Skorer

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Eczacı kalfasının kafa atarak yaraladığı 112 müdürü şikayetçi oldu
19 Ekim 2020 16:52		 4 ilden sahte içkiden 5 yeni ölüm haberi geldi
19 Ekim 2020 15:57
Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş
19 Ekim 2020 14:47		 Motosikletli grup, otomobil sürücüsünü çocuklarının gözü önünde dövdü
19 Ekim 2020 14:39
Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti
19 Ekim 2020 14:18		 Kiraladığı daireyi sahte imzayla başkasına kiraya veren şahsa hapis
19 Ekim 2020 12:19
Giresun'da 79,5 litre sahte içki ele geçirildi
19 Ekim 2020 11:59		 Kadir Şeker kararına bir itiraz daha
19 Ekim 2020 11:55
Bursa'da '2 bin 500 TL hesap mı olur' kavgası
19 Ekim 2020 11:48		 Park yeri nedeniyle baltalı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı
19 Ekim 2020 11:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:48 - Bakan Pekcan: Otomotiv ihracatında ciddi artış bekliyoruz16:41 - KKTC'de yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mazbatasını aldı16:34 - Korona teşhisinden aylar sonra bile bazı semptomlar görülüyor16:34 - Altın ve Gümüş ciddi bir ralli yaşayacak16:28 - 'İnşallah Karadeniz'deki gibi bir keşfi Doğu Akdeniz'de yakalayabiliriz'16:23 - Fahrettin Altun: Kıbrıs Türklerinin milli iradesine saygı duyun
16:17 - Denizli'de FETÖ şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı16:12 - Ermenistan Terter'de fabrika vurdu... İşte vurulma anı16:03 - Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 eski öğretmen tutuklandı16:03 - Yapılan son ankete göre MHP ve İyi Parti barajı geçemiyor16:03 - Emekli polise gelen, 4 bin liralık fatura şaşkına çevirdi15:59 - Kültür ve Turizm Müdürü koronavirüse yakalandı
15:57 - 4 ilden sahte içkiden 5 yeni ölüm haberi geldi15:50 - Virüse dirençli 0 kan grubu için bir araştırma daha15:44 - Hitler'in kayıp denizaltısı Sakarya'da görüntülendi15:39 - Kaymakamlık sınavı soru ve cevapları yayımlandı15:38 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
15:27 - Sondaj çalışmalarını tamamlayan Fatih, Filyos'a demirledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Denizli Valisi, neden görevden alınmıyor/ alınamıyor?
Böyle bakanlık mı olur? 76 kişinin girdiği mülakat sonuçlarını 2,5 yıldır açıklayamadılar
Cumhurbaşkanlığından, vatandaştan belge istemeyin yazısı
KYK borçları silinmiyor, yeniden yapılandırılacak
Yarım milyon genç, asker kaçağı durumuna düştü
'Eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık'
Denizli Valisi'nin alması gereken 5 kurs
HSK, 11 hakim ve savcıyı FETÖ'den ihraç etti
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Eczane çalışanı denetim yapan 112 Şube Müdürüne kafa attı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
azeri ve ermeni güçleri sivillere saldırıları durdurmalıdır 2
sözlük yazarlarının birbirleriyle sohbet etme ihtiyacı 1
palikarya 1
3 idiots 1
el mahkum 1
Lie to me 1
2 çocuğunu nehire atarak öldüren anne 1
bedelli askerlik 2
18.10.2020 göztepe'ye verilen penaltı 1
kilo mu aldın sen 3
SON İLANLAR
Tokat Niksar SYDV Personel Alım İlanı
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Engelli 1 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Kalkınma Ajansı 4 personel alacak
Bayburt Üniversitesi İç Denetçi Alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi 67 İşçi alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 7 sağlık personeli alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam