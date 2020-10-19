2021 yılı bütçe görüşmeleri başlıyor
|19 Ekim 2020 15:01
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin sunumunu, 21 Ekim Çarşamba günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapacak.
AK Parti hükümetlerinin 19'uncu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sonrası hazırlanan 3'üncü bütçe olan 2021 yılı bütçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 17 Ekim'de TBMM'ye sunulmuştu.
Bu yıl ilk kez "program bütçe" esaslarına göre hazırlanan bütçenin görüşmelerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 21 Ekim'de saat 14.30'da yapacağı sunumla başlanacak.
Bütçe sunumunun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına yaklaşık bir hafta ara verilecek.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 27 Ekim Salı günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak.
Bu arada bu yıl bütçe görüşmeleri, Kovid-19 salgını nedeniyle daha geniş alana sahip TBMM Tören Salonu'nda olacak. Bu kapsamda Meclis Başkanlığınca, Tören Salonu'nda gerekli düzenlemeler yapıldı.
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