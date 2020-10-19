Bu ilde 65 yaş üstü vatandaşlara semt pazarı kısıtlaması getirildi
|19 Ekim 2020 15:18
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Kahramanmaraş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların semt pazarlarına girişlerine kısıtlama getirildi.
Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu başkanlığında toplandı.
Toplantıda, salgının yayılımının önlenmesi açısından Covid-19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda, kaymakamlarca Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, vatandaşların apartman, konut gibi site içindeki park ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarında toplu şekilde bir arada bulunulması sonucunu doğuran komşu, eş dost ve akraba toplanmalarına müsaade edilmemesine, site yöneticileri ve güvenlik görevlilerinin gerekli önlemleri almaları ve ilgililere bildirmesine, korona virüs salgını ile mücadelede risk grubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşların, bulaş riskinin arttığı sabah 07.00-10.00 saatleri ile akşam 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaması kısıtlamasının devamına, saat 15.00'ten sonra sebze ve meyve pazarlarına girişlerinin kısıtlanmasına karar verildi.
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