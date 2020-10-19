Bu ilde 65 yaş üstü vatandaşlara semt pazarı kısıtlaması getirildi

İSTEĞİ DIŞINDA VEKALET GÖREVİ VERİLEN MEMUR NE YAPABİLİR? Etkin ve verimli bir kamu hizmeti sunmakla yükümlü olan idarenin kamu hizmetlerinde aksama yaşanmaması için hizmet gereklerini dikkate alarak şartları uyan memurlara isteği olmasa bile vekalet görevi verebilmesi mümkündür. Memurun bu görevi reddetme hakkı bulunmamakta ancak müracaat hakkı kapsamında idareye başvuruda bulunabilmesi veya görevlendirme işleminin iptali için yargı yoluna gitmesi mümkündür.